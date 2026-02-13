龔明鑫：美規小客車零關稅影響產值約40億　已準備30億預算助業者

▲經濟部長龔明鑫。（圖／翻攝直播）

記者郭運興／台北報導

台美今天（13日）正式完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，總統賴清德舉行「因樣台美簽署貿易協議新局」國安高層會議後記者會，針對美規小客車來台降至零關稅，取消進口數量限制。經濟部長龔明鑫表示，事實上連日本韓國都沒辦法守住，只能縮小影響面，特地把小貨車拉出來分開談，智庫初步估可能影響產值大概40億左右，所以先準備30億專用預算支持發展，除了之前減免貨物稅加碼之上，未來也會針對開拓多元市場、提升國際驗證能量、專責輔導來協助。

針對小客車問題，經濟部長龔明鑫，美國要求小客車可以出口零關稅不只是針對台灣，事實上連日本韓國都沒辦法守住，美國一定會強力要求，在這樣的情況下只能縮小影響面，特地把小貨車拉出來分開談，不希望連小貨車都面對零關稅，對做生意有很大的幫助，所以特地拉出來沒有零關稅，還有一些客貨兩用車等等一些情況，試圖把影響縮小一點。

龔明鑫表示，大家都知道以美國進口車跟台灣的國產車，有價格的差異，大部分進來的進口車比較屬於高價車，台灣國產車比較屬於平價車，所以在關稅減讓之下可能價差會縮減一點，不過因為國產車很多也是用國外零件，美國的汽車零件也是零關稅，所以如果零件來自美國，也適度降低了製造業的成本。

龔明鑫指出，當然也跟汽車業者做過一輪座談，他們也提出訴求，請智庫初步估起來可能影響的產值大概是40億左右，所以先準備30億專用預算支持他們發展，除了之前減免貨物稅加碼之上，未來也會針對開拓多元市場、提升國際驗證能量、專責輔導來協助他們。

龔明鑫表示，大家會認為整車業者是幫國際品牌代工，事實上不然，有一些可以開始出口，政府會強化這個部分，國內守住很好，如果有機會出口，有些車廠有這樣打算，政府會全力支持。

針對農業部分，農業部長陳駿季表示，其實台灣農業絕對不是弱勢產業，就以現在外銷部分，蝴蝶蘭在美國市場占比接近百分之四十八，兩顆就有一顆是來自台灣，茶葉部分占比是三成一左右，鬼頭刀部分占比百分之七十，所以有非常非常多外銷品項是在國際上品質受到認可。

陳駿季表示，降稅分兩個部分，一個部分是國內沒有生產或自給率的，特別是剛剛提到的牛肉部分，其實台灣自給率只有百分之四點六，所以開放這些牛肉進口，來自其他國家，進來時是不同國家會競爭。

陳駿季指出，第二個部分是有一些產品本身是補足國內不足的部分，其實台灣農產品有優勢市占率八成以上，補足的部分來自不同國家，這次台美對等貿易協議是只有跟美國，不是跟其他國家做相關簽署，所有農產品進來的時候，大部分補足國內不足的部分都是競爭對手國之間的取代或競爭，對於台灣農產品會直接去守護優勢。

陳駿季強調，牛肉部分，針對高風險部位還是沒有開放，只針對牛絞肉跟部分開放。