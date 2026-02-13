　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

龔明鑫：美規小客車零關稅影響產值約40億　已準備30億預算助業者

▲經濟部長龔明鑫。（圖／翻攝直播）

▲經濟部長龔明鑫。（圖／翻攝直播）

記者郭運興／台北報導

台美今天（13日）正式完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，總統賴清德舉行「因樣台美簽署貿易協議新局」國安高層會議後記者會，針對美規小客車來台降至零關稅，取消進口數量限制。經濟部長龔明鑫表示，事實上連日本韓國都沒辦法守住，只能縮小影響面，特地把小貨車拉出來分開談，智庫初步估可能影響產值大概40億左右，所以先準備30億專用預算支持發展，除了之前減免貨物稅加碼之上，未來也會針對開拓多元市場、提升國際驗證能量、專責輔導來協助。

針對小客車問題，經濟部長龔明鑫，美國要求小客車可以出口零關稅不只是針對台灣，事實上連日本韓國都沒辦法守住，美國一定會強力要求，在這樣的情況下只能縮小影響面，特地把小貨車拉出來分開談，不希望連小貨車都面對零關稅，對做生意有很大的幫助，所以特地拉出來沒有零關稅，還有一些客貨兩用車等等一些情況，試圖把影響縮小一點。

龔明鑫表示，大家都知道以美國進口車跟台灣的國產車，有價格的差異，大部分進來的進口車比較屬於高價車，台灣國產車比較屬於平價車，所以在關稅減讓之下可能價差會縮減一點，不過因為國產車很多也是用國外零件，美國的汽車零件也是零關稅，所以如果零件來自美國，也適度降低了製造業的成本。

龔明鑫指出，當然也跟汽車業者做過一輪座談，他們也提出訴求，請智庫初步估起來可能影響的產值大概是40億左右，所以先準備30億專用預算支持他們發展，除了之前減免貨物稅加碼之上，未來也會針對開拓多元市場、提升國際驗證能量、專責輔導來協助他們。

龔明鑫表示，大家會認為整車業者是幫國際品牌代工，事實上不然，有一些可以開始出口，政府會強化這個部分，國內守住很好，如果有機會出口，有些車廠有這樣打算，政府會全力支持。

針對農業部分，農業部長陳駿季表示，其實台灣農業絕對不是弱勢產業，就以現在外銷部分，蝴蝶蘭在美國市場占比接近百分之四十八，兩顆就有一顆是來自台灣，茶葉部分占比是三成一左右，鬼頭刀部分占比百分之七十，所以有非常非常多外銷品項是在國際上品質受到認可。

陳駿季表示，降稅分兩個部分，一個部分是國內沒有生產或自給率的，特別是剛剛提到的牛肉部分，其實台灣自給率只有百分之四點六，所以開放這些牛肉進口，來自其他國家，進來時是不同國家會競爭。

陳駿季指出，第二個部分是有一些產品本身是補足國內不足的部分，其實台灣農產品有優勢市占率八成以上，補足的部分來自不同國家，這次台美對等貿易協議是只有跟美國，不是跟其他國家做相關簽署，所有農產品進來的時候，大部分補足國內不足的部分都是競爭對手國之間的取代或競爭，對於台灣農產品會直接去守護優勢。

陳駿季強調，牛肉部分，針對高風險部位還是沒有開放，只針對牛絞肉跟部分開放。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老父飄尿騷味！女兒捏鼻罵「脫褲竟全乾的」　醫揭心碎真相
獨／名店「肥前屋」復活！店家掛紅布條
快訊／小S宣布正式復工！　「重回攝影棚」新照曝
背號17讓給費仔！　陳冠宇：這可能是我最後一次...
快訊／動用國安站偵辦　北檢再度傳訊高金素梅
比0050狂！不敗教主曝「買1檔」：23年來大漲99倍
年輕情侶一刮中百萬　激動喊原地結婚！現場鼓掌歡呼
賈永婕關注林宅血案被罵蹭熱度！　發聲認「我有所求」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

龔明鑫：美規小客車零關稅影響產值約40億　已準備30億預算助業者

藍竹縣長初選火藥味濃　黃士修點名徐欣瑩：把地方中央盟友都得罪

賴清德：關稅談判結果相對周邊國家已不容易　穩住重要農產品沒開放

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

賴清德：台美談判成果不錯　有韓國前車之鑑立院沒必要拖延

台美15%關稅協定　卓揆第一時間接到鄭麗君電話：我愣住3秒鐘

美跨黨派議員關切國防軍購　牛煦庭：一定會回應美方期待

懶人包／台美關稅完成簽署！　一圖看懂賴政府守住「5大核心立場」

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

龔明鑫：美規小客車零關稅影響產值約40億　已準備30億預算助業者

藍竹縣長初選火藥味濃　黃士修點名徐欣瑩：把地方中央盟友都得罪

賴清德：關稅談判結果相對周邊國家已不容易　穩住重要農產品沒開放

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

賴清德：台美談判成果不錯　有韓國前車之鑑立院沒必要拖延

台美15%關稅協定　卓揆第一時間接到鄭麗君電話：我愣住3秒鐘

美跨黨派議員關切國防軍購　牛煦庭：一定會回應美方期待

懶人包／台美關稅完成簽署！　一圖看懂賴政府守住「5大核心立場」

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

楊紫瓊戴逾4200萬名錶領終身成就獎　米蘭掃貨買8大袋TOD'S

趙震雄引退後「《信號2》消失在tvN片單」　劇迷哭了：不播嗎？

馬年限定！清境農場奔羊節馬匹領頭路跑　遊客感受幸福「羊」溢

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」　6人判關近百年

獨／名店「肥前屋」復活！門口掛紅布條：3月與大家重新見面

把責任推給使用者？IG執行長出庭稱每日滑16小時手機「不算成癮」

快訊／小S宣布正式復工！　「重回攝影棚」新照曝：給自己3個月時間

【偶也想玩...】看寶寶玩紙箱遊戲　貪玩柴犬也想體驗XD

政治熱門新聞

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

林于凱宣布加入民眾黨再戰高雄市議員

平均關稅12.3%！2072項產品豁免對等關稅　蝴蝶蘭、茶葉等只課最惠國稅率

卓榮泰喊接受新核能　核四前廠長質疑

10藍綠立委互告遭起訴　韓國瑜臉書吐心聲

王世堅引「蔡英文金句」挺高金　蔡政府政務官批：這種人並非我同志

示警台美關稅簽署2大衝擊！　媒體人：食安、產業防線被突破撤守

美國稻米、米製品、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅

LIVE／台美關稅最終拍板！　鄭麗君8時在美國舉行記者會說明細節

藍黨團民調曝光！61%挺增國防預算　1.25兆版本45%反對44%贊成

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

快訊／賴清德宣布成立「國家經濟戰略指導小組」　親自擔任召集人

更多熱門

相關新聞

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

台美雙方今（13）日清晨完成簽署關稅協定。其中，「至少國防支出佔國內生產毛額3%」也寫入協定中，行政院副院長鄭麗君表示，關稅協定只是載明總統賴清德已經宣示過的事實，期待國會支持。總統賴清德則指出，自己上任總統後就公開宣示國防預算要超過GDP3%，這樣的宣示還在美國宣布對等關稅前，與此次談判無關，何況今年度國防預算額度已經超過GDP3%，很清楚未來執行不會有問題。

美國車關稅降到0僅限小客車受惠

美國車關稅降到0僅限小客車受惠

賴清德：台美談判成果不錯　有韓國前車之鑑立院沒必要拖延

賴清德：台美談判成果不錯　有韓國前車之鑑立院沒必要拖延

打臉川普　關稅經濟負擔9成由美國人承擔

打臉川普　關稅經濟負擔9成由美國人承擔

台美15%關稅協定　卓揆第一時間接到鄭麗君電話：我愣住3秒鐘

台美15%關稅協定　卓揆第一時間接到鄭麗君電話：我愣住3秒鐘

關鍵字：

台美關稅賴清德談話總統府關稅國產車龔明鑫

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面