若台海開戰「全球恐蒸發10.6兆美元」　彭博報告揭各國逃不掉

記者吳美依／綜合報導

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）10日發布研究報告指出，若爆發台海戰爭，將對全球經濟造成巨大衝擊，第一年就讓全球經濟損失高達10.6兆美元，相當於全球GDP的9.6%，衝擊遠超新冠疫情與2008年全球金融海嘯。

最壞情境 經濟衝擊各國都逃不掉

在最壞情境下，美中台貿易崩盤，全球最繁忙航道之一的台灣海峽運輸停擺，以AI概念股為主的國際股市全面崩跌，從電腦、汽車、智慧型手機到AI資料中心，仰賴台灣晶片的產業鏈將全面癱瘓。

此波經濟衝擊將會席捲各國。報告估算，除了台灣經濟遭受的毀滅性打擊，第一年中國GDP恐怕就會衰退11%，美國下跌6.6%，鄰近的南韓GDP崩跌23%，日本滑落14.7%。

此外，就連距離較遠的經濟體也難逃波及，歐盟GDP預估下跌10.9%，印度驟降8%，英國也會減少6.1%。

少了台灣晶片有多糟 數據曝光

根據截至2024年的晶片產能數據，一旦失去台灣產出，全球最尖端邏輯晶片（logic semiconductor）供應將大砍62%，成熟製程晶片供應也將暴跌31%。

在戰爭情況下，報告假設中國也會停止晶片出口，又抹去全球32%的成熟製程晶片產能。若再考慮出口管制及航運受阻產生的衝擊，中國以外地區的高階電子產品產量將驟減 75%，其他產業則下滑 65%。

在封鎖情況下，由於難以取得台灣生產晶片，智慧型手機等高階電子產品的產量將大跌 60%，汽車與家電等必須使用成熟製程晶片的產業，產量也將縮減 30%。

3管道5大情境 台灣是黃金螺絲

「彭博經濟研究團隊」運用經濟合作暨發展組織（OECD）貿易數據與產業關聯表，針對未來5年台海情勢，模擬5大可能情境，包括全面戰爭、環島封鎖到兩岸關係緩和等不同劇本。

在每一種情境下，都會利用一套模型，透過3個管道，估算全球與各大經濟體的GDP影響，分別是半導體供應鏈中斷、海運受阻及制裁產生的貿易衝擊、金融市場震盪。

供應鏈專家以「黃金螺絲」（golden screw）形容關鍵組成要件，一旦少了它，整體生產都會陷入停滯。而這份報告針對台海模擬的戰爭與封鎖情境，都反映了這種現象。