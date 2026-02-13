留恐嚇言論...嗆沒砍到「這2官員」真可惜　48歲無業男慘了

▲北市刑大連續逮捕兩男涉網路留言，涉恐嚇公眾等2罪。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大陸續接獲報案，有人在網路上貼文，影射隨機殺人主嫌張文「沒砍到爛清德跟卓榮態就掛了，真可惜」，另名外送員則是在群組裡寫到「最近社會上有隨機傷人情形，倒不如我也在包包裡攜帶工具隨機傷人」，兩人分別在台中、基隆住處遭警方逮捕到案。

無業男留言嗆砍人遭拘提

警方調查，住在台中的48歲陳姓男子平時無業在家，為了引起別人注意，竟然直接在網路上貼出驚悚文字，影射台北車站隨機殺人的張文，寫下「沒砍到爛清德跟卓榮態就掛了，真可惜」，有網友看到立刻通知警方處理。

警方前往台中住處逮捕陳姓男子，並且拘提到案，陳姓男子到案後表示，因為太無聊，為了引人注意才會留言，訊後依照恐嚇公眾以及妨害秩序罪嫌移送法辦。

外送員恐嚇隨機傷人原因曝

另外，家住基隆的40歲林姓男子，平時擔任外送員，卻在外送員的群組上留言，「最近社會上有發生隨機傷人情形，倒不如我也在包包攜帶工具隨機傷人」，企圖引起民眾注意。

警方事後掌握情資，並且到基隆住處逮捕林姓男子，男子則坦承犯行，並表示因為太無聊，加上心情不好，所以才會留下恐嚇言論，訊後也依照恐嚇公眾、妨害秩序罪嫌送辦。

北市刑事警察大隊重申，言論自由應以不侵害他人權益及社會安全為前提，任何於網路上散布恐嚇、暴力威脅或煽動犯罪之言論，警方均將依法嚴正查辦，絕不寬貸。

呼籲民眾理性使用網路平台，若發現疑似不法或具危險性之言論，請即時向警方通報，警察機關將持續加強網路巡查與偵辦作為，全力維護社會安定與公共安全。