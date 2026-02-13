《金好運》為中華隊加油！2/27前進大巨蛋，免費爆米花、雞蛋糕大放送

▲《金好運》宣佈進駐2/27（五）台日棒球國際交流賽的大巨蛋現場，為中華隊（Team Taiwan）強力應援！（圖／鈊象電子提供））

生活中心／綜合報導

2026世界棒球經典賽World Baseball Classic預賽將於3月5日至10日在東京巨蛋開打，全台棒球熱潮攀上巔峰。2026台日棒球國際交流賽，中華隊（Team Taiwan）也於2/27(五)在台北大巨蛋和迎戰日職（NPB）的高人氣球隊北海道日本火腿鬥士隊。

這也將是中華隊出征東京經典賽前，在台灣唯一的公開亮相賽事。台灣知名線上娛樂遊戲平台《金好運》宣佈進駐大巨蛋現場，為中華隊強力應援，更祭出雞蛋糕、爆米花免費送活動，邀球迷一起「好運爆發」！

應援中華隊！《金好運》大巨蛋現場活動攻略

現場按讚FB粉絲專頁「金好運娛樂城」即可獲得爆米花一份，拍照打卡上傳IG限動或Threads標記「#金好運」即可獲得雞蛋糕一份！

遊戲帶來好運，品牌實踐「富貴不求人」，與知名網紅蔡阿嘎攜手傳遞好運

《金好運》自成立以來，以「富貴不求人」為品牌精神，提供最有趣的線上遊戲體驗，旗下遊戲包含老虎機、捕魚機、柏青斯洛、棋牌等多元玩法，深受玩家喜愛。《金好運》希望透過參與國際體育賽事，將線上遊戲的樂趣與線下的應援熱情結合，讓每位玩家與球迷都能感受到品牌誠意，實踐「遊戲帶來好運」的理念。

