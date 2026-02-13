國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

▲總統賴清德召開「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。（圖／翻攝直播）



記者杜冠霖／台北報導

台美雙方今（13）日清晨完成簽署關稅協定。其中，「至少國防支出佔國內生產毛額3%」也寫入協定中，行政院副院長鄭麗君表示，關稅協定只是載明總統賴清德已經宣示過的事實，期待國會支持。總統賴清德則指出，自己上任總統後就公開宣示國防預算要超過GDP3%，這樣的宣示還在美國宣布對等關稅前，與此次談判無關，何況今年度國防預算額度已經超過GDP3%，很清楚未來執行不會有問題。

對於協定內容，鄭麗君指出，關稅條文裡載明的是：我國已經自行對外宣示國防預算不低於GDP之3%，展現國家守護的決心，這是總統已經宣示的事實，只是把這一事實載明在條文，賴政府也已經負責任地提出了軍購預算到國會審議，談判小組也期待國會能夠支持。

總統賴清德與行政院部會首長上午召開記者會說明，現場媒體也詢問此事，對此，賴清德表示，自己上任總統後就公開宣示，為了展現守護國家、維護印太和平穩定決心，要強化國防力量，讓國防預算超過GDP3%，這樣的宣示是在美國宣布對等關稅之前，台灣的國防預算佔比3%還是5%跟這次談判無關。

賴清德提到，更何況今年度國防預算額度已經超過GDP3%，事實已經發生，很清楚未來執行不會有問題。