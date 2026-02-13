常如山、吳克群攜手吉田建設800萬元敬老　92歲翁：收到過年救命錢

▲愛爾麗集團總裁常如山（左）與董事長劉貞華（右）發放紅包給鄉親們。

圖、文／愛爾麗提供

台灣醫美龍頭「愛爾麗集團」長期關懷社會基層，深耕公益事業不遺餘力。面對去年花蓮馬太鞍溪洪災對當地部落造成的重創，愛爾麗集團總裁常如山心繫災民，於11日清晨親率愛心團隊前進花蓮，與知名藝人吳克群、吉田建設執行長李仲泰共同捐贈共計800萬元善款，發放春節敬老慰問金，為受災長輩送上最實質的溫暖支援。

企業社會責任先行，第一時間馳援不間斷 花蓮去年遭受嚴重水災，重建之路漫長。愛爾麗集團總裁常如山早在災難發生初期，便即刻調派17噸卡車載滿民生補給與救災設備進入災區。隨著農曆春節將至，常如山惦念偏鄉部落長輩生活艱辛，再度親抵花蓮光復鄉與萬榮鄉，針對65歲以上造冊災戶發放每人5,000元敬老紅包。

常如山感性表示：「看到許多長輩家園全損或半損，生活陷入困境，我們希望能以企業的力量，在過年前帶給他們勇氣與祝福。我們想讓花蓮鄉親知道，他們並不孤單，愛爾麗會持續關注、陪伴他們站起來。」

重量級公益夥伴齊聚，善心人士攜手同行此次送暖行動，歌手吳克群亦響應號召捐出100萬元參與善行，他表示希望能盡一己之力，讓災民在艱難時刻感受到社會的愛。吉田建設執行長李仲泰同樣熱心公益捐助100萬，與愛爾麗集團共同組成「愛心特攻隊」，確保每份慰問金都能親手交到長輩手中。

現場一名92歲受贈長輩哽咽表示，水災後生活舉步維艱，這份5,000元紅包對偏鄉老人而言是「燃眉之急」的救命錢，讓他們在寒冬中能添購乾淨衣物與年貨，感受到多年未見的節慶溫馨。



醫美教父公益初心不變，傳遞社會正能量 愛爾麗集團成立二十餘年來，始終秉持「回饋社會」的經營理念，不僅深耕醫學美容，更在全台警消設備捐贈、偏鄉教育、災後重建等領域默默耕耘。常如山強調，民間企業應成為社會最堅實的後盾，未來愛爾麗也將持續投入公益，呼籲更多企業共襄盛舉，將愛心化為行動，守護台灣最美的風景。