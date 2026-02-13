　
公益 公益 互助 溫馨

常如山、吳克群攜手吉田建設800萬元敬老　92歲翁：收到過年救命錢

花蓮街訪/常如山、吳克群㩗手吉田建設800萬元敬老　92歲翁：收到過年救命錢（圖／愛爾麗提供）

▲愛爾麗集團總裁常如山（左）與董事長劉貞華（右）發放紅包給鄉親們。

圖、文／愛爾麗提供

台灣醫美龍頭「愛爾麗集團」長期關懷社會基層，深耕公益事業不遺餘力。面對去年花蓮馬太鞍溪洪災對當地部落造成的重創，愛爾麗集團總裁常如山心繫災民，於11日清晨親率愛心團隊前進花蓮，與知名藝人吳克群、吉田建設執行長李仲泰共同捐贈共計800萬元善款，發放春節敬老慰問金，為受災長輩送上最實質的溫暖支援。

企業社會責任先行，第一時間馳援不間斷 花蓮去年遭受嚴重水災，重建之路漫長。愛爾麗集團總裁常如山早在災難發生初期，便即刻調派17噸卡車載滿民生補給與救災設備進入災區。隨著農曆春節將至，常如山惦念偏鄉部落長輩生活艱辛，再度親抵花蓮光復鄉與萬榮鄉，針對65歲以上造冊災戶發放每人5,000元敬老紅包。

常如山感性表示：「看到許多長輩家園全損或半損，生活陷入困境，我們希望能以企業的力量，在過年前帶給他們勇氣與祝福。我們想讓花蓮鄉親知道，他們並不孤單，愛爾麗會持續關注、陪伴他們站起來。」

重量級公益夥伴齊聚，善心人士攜手同行此次送暖行動，歌手吳克群亦響應號召捐出100萬元參與善行，他表示希望能盡一己之力，讓災民在艱難時刻感受到社會的愛。吉田建設執行長李仲泰同樣熱心公益捐助100萬，與愛爾麗集團共同組成「愛心特攻隊」，確保每份慰問金都能親手交到長輩手中。

現場一名92歲受贈長輩哽咽表示，水災後生活舉步維艱，這份5,000元紅包對偏鄉老人而言是「燃眉之急」的救命錢，讓他們在寒冬中能添購乾淨衣物與年貨，感受到多年未見的節慶溫馨。

醫美教父公益初心不變，傳遞社會正能量 愛爾麗集團成立二十餘年來，始終秉持「回饋社會」的經營理念，不僅深耕醫學美容，更在全台警消設備捐贈、偏鄉教育、災後重建等領域默默耕耘。常如山強調，民間企業應成為社會最堅實的後盾，未來愛爾麗也將持續投入公益，呼籲更多企業共襄盛舉，將愛心化為行動，守護台灣最美的風景。

關鍵字：

愛爾麗常如山吳克群花蓮光復萬榮送暖花蓮馬太鞍溪吉田建設敬老慰問金春節

