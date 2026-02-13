爆乳女荷官發牌超吸睛！麵攤男宿舍開麻將賭場...警方全抄了

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局上週才連破三場賭場，又在11、12日連續兩天查獲暗場麻將、德州撲克等兩處，其中一名平時在麵攤上班的男子，竟然找朋友來宿舍打麻將，還抽取抽頭金；另外一名男子在松江路上的民宅頂樓，私設德州撲克賭場，現場逮捕負責人、美女荷官以及賭客6人。

▲北市警抓德州撲克賭場，當場逮捕負責人、6名賭客，以及長相甜美、身材火辣的美女荷官。（圖／記者邱中岳翻攝）

麵攤員工用宿舍打麻將還抽頭

警方調查，55歲的丁姓男子，平時在中山區的一家麵攤上班，但是卻利用店裡提供的職務宿舍，找來另外三名朋友打麻將，甚至還抽取抽頭金，警方上門查緝，逮補丁男在內等4人，訊後依照賭博罪嫌送辦。

德州撲克賭場請爆乳女荷官發牌

中山分局在隔天也立刻掌握在北市中山區松江路上的一處民宅，並且在頂樓私設德州撲克賭場，警方攻堅後逮補30歲的林姓負責人，另外還帶回正在發牌的35歲許姓美女荷官，還有6名在場的賭客。

警方兩天共計查獲2處賭場，查緝行動共計帶回賭客9人，查獲丁姓及林姓現場負責人、荷官等工作人員3人到案，現場查扣抽頭現金1100元、賭客賭資1萬1800元、籌碼高達144萬2000元，以及監視設備、賭具等證物一批。

▲北市中山區破德州撲克賭場，現場還有爆乳女荷官發牌。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在偵訊結束後，全案詢後依刑法賭博罪將丁姓、林姓等主嫌及工作人員移送台北地方檢察署偵辦，賭客部分則依違反社會秩序維護法裁罰。

中山分局自2月5日至12日短短一週內，已連續查獲5處德州撲克及麻將職業賭場，展現警方主動出擊、全面壓制不法的強力作為。

中山分局長張耀仁強調，賭博行為往往衍生高利貸、暴力討債及其他犯罪問題，影響社會治安與市民安寧，警方將持續以「零容忍」態度強勢執法，針對明場、暗場及假借協會名義掩護之賭博場所全面掃蕩，絕不容許任何不法分子心存僥倖。