賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

▲總統賴清德召開「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。（圖／翻攝直播）



記者陳家祥／台北報導

我方談判團隊正式與美國完成「台美對等貿易協定」簽署，為掌握農產品外銷美國新優勢、加速全球布局，鞏固國產競爭力、保障農業韌性，總統賴清德宣布成立300億「農安基金」。農業部長陳駿季說，這次台美對等貿易協議，對農業是一個正面的，透過農安基金可以扶植農民、鞏固農業韌性，趁這機會讓農業升級轉型，翻轉產業經營模式。

針對總統賴清德揭示要成立300億農安基金，農業部長陳駿季說，要先說一下結果，這次台美對等貿易協議，對農業是一個正面的，也看到非常多外銷新契機，包括關稅15%不疊加、爭取到261項豁免，很多輸美重要農產品都是零關稅。

陳駿季說，在這樣的談判結果，看到一個新的契機跟機會，所以編列300億的基金最主要幾個面向，要持續確保外銷競爭優勢、擴大外銷根基；進口部分，也看到國產品很好的優勢，能持續有比較高的佔比。

▲▼台美對等貿易協定簽署，賴清德宣布成立300億元農安基金。（圖／農業部提供，下同）

陳駿季強調，會希望利用這個機會扶植農民、鞏固農業韌性，趁這機會讓農業升級轉型。對於整個鞏固產業韌性，會打造有序生產，翻轉產業經營模式。

農業部表示，台美對等貿易協定的談判結果，除原先雙方已達成對等關稅降為15%且不疊加的協議，我國更進一步爭取261項農產品銷美豁免對等關稅，包括蝴蝶蘭、茶葉、咖啡、火鶴、番石榴、樹薯粉（珍珠奶茶原料）、芋頭、觀賞蛙等重要銷美農產品的對等關稅都降為零，占我國農產品銷美金額的42.1%，業者將可節省2.19億美元的關稅成本，加上取得優於競爭對手國的條件，例如蝴蝶蘭銷美關稅降為零，優於主要競爭對手國荷蘭的15%，將有助於擴大台灣農產品銷美。

農業部指出，本次台美協定我方同意調降部分美國農產品關稅，主要是國內沒有或僅有少量生產的品項，高度仰賴進口，對美國降稅後產業與消費者都將受益，例如小麥（國產自給率0.2%）、牛肉（4.6%）、蘋果（0.7%）、櫻桃（0%）、龍蝦（1%）、堅果（0%）、鱈魚（0%）等。至於豬肉（國產市占率88.4%）、液態乳（88.6%）、葡萄（64.8%）、柑橘（90%）、花生（75%）等產品，則是國內需求量大，國產具有優勢且市占率高，美國產品主要是與其他進口國競爭。

農業部表示，台美協定談判結果有助於台灣農產品擴大銷美，並提供農業升級轉型，讓消費者更認同國產農產品的機會。為掌握台美協定對農業帶來的新契機，農業部將妥善運用300億元「農安基金」，並於近期公布各項支持措施的補助額度與申請程序，積極輔導農民與業者確保國產競爭優勢及布局全球。