賴清德：台美談判成果不錯　有韓國前車之鑑立院沒必要拖延

記者陶本和／台北報導

今天（13日）清晨台美正式完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，但外界仍關心台美貿易簽署送交立法院審議，會遭到在野黨否決。對此，總統賴清德表示，這次結果出來，產業界歡迎、國際社會肯定，這次成果其實不錯，在台灣進入新的局勢時，希望朝野合作，儘速審議通過；他也說，沒有通過或延遲，結果相信社會大眾都猜得出來，已經有韓國前車之鑑，沒有必要拖延。

▲總統賴清德召開「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。（圖／記者劉亮亨攝）

針對台美貿易簽署送交國會審議是否遭到在野黨否決，如果遭到否決該如何因應？賴清德表示，台美這次關稅談判，行政院率領團隊都適時對外召開記者會，卓院長也率領團隊跟相關部會，到立法院專案報告也進行備詢，這次台灣跟美國談判一切都公開透明事實跟社會大眾報告。

賴清德說，這次結果出來，產業界歡迎，國際社會肯定，這次成果其實不錯，就在台灣進入新的局勢時候，希望朝野共同合作，儘速審議讓它通過，讓蓄勢待發的台灣各行各業可以迎接新的局面到來，讓台灣更進一步繁榮發展。

賴清德說，沒有通過的話，或是延遲通過，結果相信社會大眾都猜得出來，已經有韓國前車之鑑，沒有必要拖延，就是進入立法院儘速審議通過。