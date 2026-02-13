不只1千萬！他曝鴻海尾牙「參加獎是16888元」　全場秒跪了

▲鴻海2026年運動嘉年華會。（圖／鴻海提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

鴻海集團12日舉辦年度「運動嘉年華」尾牙，不僅有輝達共同創辦人黃仁勳錄影慶賀，創辦人郭台銘更大手筆加碼3億元，讓許多人羨慕不已。就有員工透露，活動光是參加獎就能領到16888元，年資未滿一年也有8888元，還加碼抽出10個100萬元、10台電動車，甚至有WBC台日、台韓戰的機加酒行程，瞬間掀起熱議。

有員工在Threads發文分享鴻海尾牙獎項內容，「鴻海的參加獎是16888，年資未滿一年的是8888」，活動當天在大巨蛋舉行，除了基本參加獎外，還提供「100組的WBC台日、台韓戰機加酒組合、10台電動車、10個100萬」，更透露創辦人加碼「1000個20萬」，以及最大獎「10個1000萬」，其他獎項則會另外通知。

比發票還好中「前提是鴻海員工」

貼文一出掀起熱議，網友紛紛狂喊羨慕，「拿到基本獎，睡覺都會偷笑」、「現在跳槽來得及嗎」、「好想要這樣的老闆」、「我們家的老闆可不可以學學」、「基本獎都比一般公司特獎高了。」也有人補充，「認真說。比發票一千萬還好中，前提你是鴻海員工，才有基本入場門票。」

另外，在員工抽獎同樂前一天，鴻海人起床就收到「好大包」年終入帳，亦有人證實一次進帳逾百萬，鴻海董事長劉揚偉表示，2026年營運會比去年「好非常多」，主要歸功於AI引擎全速運轉，伺服器全球市占率超過4成，讓公司有底氣大方與員工分享紅利，2026年營收將超越9兆元。