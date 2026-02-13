陸中央戲劇學院高層被一鍋端　前後任表演系主任接連投案遭調查

▲大陸中央戲劇學院表演系系主任王鑫涉嚴重違紀違法，主動投案接受調查。（圖／翻攝封面新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央戲劇學院表演系前主任陳剛昨（12）日傳出主動投案，正接受大陸中紀委國家監委紀律審查。事隔一日，現任表演系主任王鑫也遭爆涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案，並接受大陸中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組紀律審查和河南省許昌市監委監察調查。

值得注意的是，大陸中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、河南省紀委監委於2025年12月19日發出消息指，中央戲劇學院黨委副書記、院長郝戎涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，接受中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組紀律審查和河南省許昌市監委監察調查。

▲大陸中央戲劇學院前院長郝戎。（圖／翻攝半島晨報）

三個月內，大陸中戲從院長到表演系前後任主任皆因涉嫌嚴重違紀違法遭查，一個結構性的犯罪團體呼之欲出，如同打開潘朵拉的盒子一般，讓外界十分驚訝與好奇。

▲王鑫在電視劇《大江大河》裡的劇照。（圖／翻攝封面新聞）

公開資訊顯示，中戲現任表演系主任王鑫為中央戲劇學院教授，戲劇表導演博士，曾擔任中央戲劇學院表演系表演教研室主任、黨總支常務副書記、副系主任，博士研究生導師，多年從事本科戲劇表導演教學，具有豐富的教學經驗。

王鑫主要教授的課程有戲劇（影視）表演，戲劇導演基礎等。包括易烊千璽、胡先煦、李蘭迪、羅一舟等知名影視紅星皆為他的學生。

王鑫發表論文有《演員創作素質培養》《表演創作思維特徵探索》、《高校戲劇表演教學》、《完整人物形象的創造》等；在演出方面，王鑫導演話劇作品有《聖井》、《薩勒姆的女巫》等，表演話劇作品《紅白喜事》、《北京人》等。

▲電影《無問西東》裡的王鑫。（圖／翻攝封面新聞）

王鑫在進入學界前，曾出演多部知名影視劇，他在2008年參演電視劇《善良背後》開啓演藝生涯，2013年出演諜戰劇《風箏》飾田湖，2018年憑藉電影《無問西東》許伯常及電視劇《大江大河》徐縣長獲得外界關注，同年以教師身份參與《人間正道是滄桑》拍攝並將實踐經驗融入教學。

至於中戲前表演系系主任陳剛則是出身戲曲世家，系統學習過中國傳統戲劇（京劇、黃梅戲、漢劇、楚劇）和西方舞蹈（爵士舞、踢踏舞）等。

▲大陸中央戲劇學院表演系前系主任陳剛主動投案接受調查。（圖／翻攝微博）

包括章子怡、孫紅雷、王千源、佟麗婭等大陸知名影視紅星都曾是陳剛的學生。陳剛執導的的電影《洋妞到我家》於2014年正式公映。這部電影齊聚陳建斌、徐帆、孫紅雷、郭濤等多名中戲畢業的大咖明星加盟演出，陳剛6歲的女兒也在片中參與一角。

同時，《洋妞到我家》首映時，作為陳剛的學生，章子怡還用影片祝賀的方式，表達對老師的支持。