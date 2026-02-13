　
美規車來台更便宜　學者憂私有運具成長壓縮公共運輸

▲▼美規車來台零關稅。（圖／交通部提供

▲美規車來台降至零關稅，但仍要通過安全、耗能、噪音與污染規定。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

台美簽署對等貿易協定（ART），美規小客車來台降至零關稅，取消進口數量限制，但仍要取得安全、耗能、噪音與污染4合規證明才能銷售和上路。消基會表示，未來政府需建立有效監督管理機制，全面保障消費者權益。學者則憂心購車成本降低助長私人運具持有，影響公共運輸市占率，應對市場變化提出因應策略。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰表示，台灣過去在車輛安全管理上，主要是參考聯合國UNECE車輛安全法規。不過，不論是美國的FMVSS車輛安全標準，還是UNECE規範，都是國際上重要的安全制度，目的都是確保消費者能安全用車。

李克聰指出，未來美規車由代理商進口台灣，在正式上市前，車廠必須先確認車輛符合美國 FMVSS安全標準，並檢附相關符合性證明文件，送交車輛安全審驗中心審查，取得交通部核發的安全審驗合格證書。此外，也必須向經濟部及環境部申請能耗、污染及噪音等三項合格證明，完成所有程序後，車輛才能在台灣販售並登檢領照上路。

面對未來美規車實施零關稅，李克聰指出，政府需持續評估並降低對國內汽車產業的影響，並分別在前市場部分確保其合乎法規進口並經審驗合格，在後市場部分建立有效監督管理機制，全面保障消費者的權益，政府責無旁貸。

▲▼美規車來台零關稅。（圖／交通部提供

▲美規車來台零關稅，仍要通過安全、耗能、噪音與污染規定。（圖／交通部提供）

成大交通管理學系教授鄭永祥則表示，美規車進口零關稅，影響競爭產品，不管日系、歐系，甚至是國產車，消費者有多項選擇，美規車關稅降低後取得成本便宜，車價降低可能會增加消費者購買和私有運具的使用，對公共運輸來說會比較辛苦。

鄭永祥指出，因應2050淨零碳排的政策，美國製造要求雖採取較高規格，但台灣也要用自己的標準來要求，針對環境污染的負面影響和外部成本提高標準外，交通部對私人運具的成長和持有，是否有總體思維和想法，是否能導向好的方向，這對公共運輸發展很重要。

鄭永祥強調，因應美規車零關稅進口，電動車特斯拉價格降低，是否有正面幫助，以及政府是否有對私人運具市占率的管控策略，以及公共運輸補強的策略，都要一併檢討，交通部應盡速邀集專家學者研商，擬定對市場變化的因應策略。

02/11 全台詐欺最新數據

