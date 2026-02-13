88歲嬤首次搭機「機長就是她親孫」　坐頭等艙笑開懷：我被寵壞了

▲亞歷克斯親自駕駛飛機，載奶奶飛越威斯康辛州上空 。（圖／翻攝臉書Alex Shupe）



記者吳美依／綜合報導

美國威斯康辛州88歲老奶奶法蘭西絲（Frances Dahlke）終於完成夢想，人生第一次體驗搭飛機的滋味，而駕駛艙內的機長，正是她的親孫子。

首搭飛機 奶奶坐進頭等艙

根據當地媒體WXOW報導，法蘭西絲過去一直不敢搭乘飛機。她曾說，除非孫子亞歷克斯（Alex Shupe）受訓完畢、成為正式飛行員，並且親自駕駛飛機，否則她絕對不會踏上旅程。

去年夏天，亞歷克斯順利取得飛行員執照，終於在上週末載著奶奶與父母，從拉克羅斯地區機場（La Crosse Regional Airport）飛往威斯康辛州，還特別安排了頭等艙座位讓奶奶享受。

▼亞歷克斯全家人搭乘了一次難忘的航班。（圖／翻攝臉書Alex Shupe）



孫子感性廣播 奶奶超開心

起飛前，亞歷克斯透過機內廣播，向乘客分享這份喜悅，「今天這趟飛行對我來說意義非凡，我的父母跟奶奶都坐在前排。我的父母過去從未搭乘我駕駛的班機，而我88歲的奶奶更是這輩子從來沒飛過，這是她人生第一次搭飛機。所以，這對我和她來說，都是很特別的經驗。」

儘管飛行時間不到2小時，法蘭西絲卻樂在其中。她興奮地說，「那種感覺，還有窗外的雲朵景色，真的非常非常美好。我覺得自己像個被寵壞的名人！」

亞歷克斯則透露，身為航空公司員工享有飛行福利，才能將奶奶列入候補名單並安排頭等艙座位，「這段回憶我們會永遠珍藏。」