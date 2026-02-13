走春拜拜補財庫必看！六大熱議財神廟聲量排行　紫南宮熱度高只排第二

▲民眾趁著春節連假走春拜拜祈福。（圖／記者許權毅攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

農曆新年期間，不少民眾走春拜拜、求財轉運，希望在新的一年為自己與家人討個好彩頭。從北到南，各地財神廟湧現祈福人潮，有人求發財金、也有人摸元寶補財庫，而在眾多財神廟之中，哪些討論度最高？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》彙整近一年相關話題的網路聲量，盤點出網友熱議的六大財神廟。

根據網路聲量觀察近一年網友針對「財神廟」相關討論，排行第一名由位於雲林的「北港武德宮」拿下，討論則數高達3萬則。北港武德宮主祀天官武財神，被視為台灣五路武財神信仰的起源，參拜時民眾常會準備補財庫專用的金紙，並摸摸正殿的大元寶祈求財運亨通；廟方除了積極經營社群平台，分享神明聖誕與法會資訊，與信眾維持緊密互動，也推出兼具招財含義與實用性的文創商品，每次發布預告都引來網友踴躍留言「鬧鐘設定好」、「預購起來」，尤其是超人氣的虎爺周邊商品，就有民眾分享自己每年都「拜拜求賺錢，然後再買更多」。

▲由於主祀神祇、歷史沿革與地方文化有所不同，財神廟各自發展出不同特色。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

其次是南投的「竹山紫南宮」，主祀土地公、土地婆，以靈驗的「發財金」、「招財錢母」與「金雞」聞名，吸引許多人前往參拜，祈求財運與事業順遂，香客在求取發財金時，需先向土地公擲筊請示，獲得聖筊後即可領取紅包作為開運金。此外，竹山紫南宮今年推出的限定錢母因造型含有「馬上發財」寓意，讓網友直呼「質感爆棚外寓意更好」，展現購買意願。

第三名的屏東「車城福安宮」則是全台最大、具備完整神格的土地公廟，其著名的「神明點鈔機」金爐因特殊耐火磚結構與熱對流設計，金紙會自動飛入爐內，宛如土地公點收財富，讓初次到訪的香客嘖嘖稱奇。第四名為「南投地母廟」，絕美的綠色琉璃屋頂與莊嚴景致，被譽為「台版青瓦台」，是埔里知名的祈福與拍照勝地。

第五名是位在新北中和的「烘爐地南山福德宮」擁有全台最巨大的土地公神像，且24小時皆開放參觀祈福，並因地勢較高、視野開闊，成為新北著名的賞夜景勝地。最後，「南投石龍宮」以泡麵土地公奇觀著稱，香客習慣帶著整箱泡麵來還願或祈求好運，廟方也貼心提供熱水與座位，讓信眾能在現場享用經過土地公加持的泡麵，這類趣味十足的祭拜方式，也在社群上引發熱烈討論。