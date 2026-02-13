　
    • 　
>
政治

美跨黨派議員關切國防軍購　牛煦庭：一定會回應美方期待

▲▼國民黨立法院黨團召開「11月國政滿意度民調公布，過半民眾持續不滿賴清德政策表現！沈伯洋委員滿意度大公開，全國僅剩民進黨在挺！」記者會，立委牛煦庭、黃健豪、游顥出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院版1.25兆元軍購特別條例草案送到立法院後，至今仍未付委審議；美國37名跨黨派國會議員聯名致函立法院長韓國瑜和藍白兩黨主席，希望盡速通過國防特別預算。國民黨發言人牛煦庭今（13日）表示，「美方的期待，我們一定會有所回應，但預算把關，我們也絕不妥協！」。

美國37名兩院跨黨派議員，於週四聯名致函「立法院領導人」，並點名立法院長韓國瑜、民進黨團黨鞭柯建銘、國民黨黨主席鄭麗文、民眾黨黨主席黃國昌等人，針對可能只有一部分的國防特別預算能被通過，表達嚴重關切。

國會議員在信中也坦承，美國必須解決對台軍售交付延遲的問題，但也強調美方需要台灣一同攜手並進，美台都必須採取更多措施，來遏制中華人民共和國的侵略行為，並重申當前局勢緊迫，中國對台灣不斷加大軍事壓力，採取脅迫行動，構成的威脅從未如此之大。目前立法院針對國防特別預算的爭論，背後也具有巨大的地緣政治意義。

針對美國跨黨派國會議員致函韓國瑜、在野黨主席要求儘速通過軍購特別預算，牛煦庭說，美方關切我國國防，當然非常尊重，也會妥善回應。今天特別舉行國政民調記者會非常重要，國民黨團跟黨中央做了非常清楚的溝通，國防預算當然很重要，但避免某些人濫用國防特別條例偷渡其他的東西也同樣重要。

牛煦庭強調，「美方的期待，我們一定會有所回應」，但在過程之中，針對預算把關，也絕對不會妥協。

對媒體詢問國民黨團何時提出軍購條例草案，牛煦庭表示，這會期正式開議後，很快會有相關的消息。傅崐萁講得非常清楚，第一，黨內的意見還有待整合；第二，國民黨也會跟民眾黨進行在野黨版本的整合。這部分本就需預留一定溝通的時間，但這會期開議後，就重大國際議題，大家是不會等太久的。
 

關鍵字：

美國議員國防軍購牛煦庭

讀者迴響

