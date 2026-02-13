回收車後方傳來慘叫！隊員回頭「阿嬤不見了」…地上剩一袋玻璃

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭市河濱南路日前傳出一起驚險墜溝事件，初步了解，一名70歲的蔡姓阿嬤當時提著一袋玻璃準備回收，不料卻不慎踩到草皮土坑，因此重心不穩跌入1層樓、將近2米高的排水溝中；當時回收車隊員只聽聞一聲慘叫，轉頭只見地上剩一袋玻璃，路面上空無一人，仔細尋找才驚覺阿嬤跌落路邊測溝，連忙借梯救人。

▲宜蘭蔡姓阿嬤丟玻璃回收物時失足墜入近2米深的水溝中。（圖／記者游芳男翻攝）

初步了解，1月30日傍晚5時45分許，當時天色已經轉暗，宜蘭市清潔隊回收車如往常沿著既定路線收取回收物，行經河濱南路，瞥見一名阿嬤準備丟棄一袋玻璃，但隊員才剛停好車，就聽到後方傳來一陣慘叫，再度下車查看時，只見地上遺留一袋玻璃，剛剛的阿嬤卻消失無蹤，直到隊員仔細聆聽，才發現路旁的側溝中傳來微弱呼救，靠近查看，驚覺阿嬤墜入近2米深的窄溝裡。

▲清潔隊員向一旁的店家借來梯子救援。（圖／記者游芳男翻攝）

當下清潔隊員立即分工，一人跳進水溝內、另一人則向附近店家借來長梯，店家得知後也熱心上前幫忙，眾人合力拉拽，終於順利將阿嬤救回地面，經初步檢視，確認阿嬤僅受到驚嚇，身體沒有大礙，在叮囑記得要到醫院檢查後，便繼續未完成的收運任務。

宜蘭市長陳美玲在得知此義行後，表達了高度的肯定與敬意。清潔隊員平日頂著風雨、忍受髒汙，為市民維護環境整潔已經非常辛苦，但在危急時刻，同仁們能展現出超越職責的勇氣與警覺性，奮不顧身跳入深溝救人，這份熱誠令人深受感動。

而獲救的蔡姓阿嬤12日也現身獻花，親自感謝當天熱心救援的清潔隊員。陳美玲表示，清潔隊員們不僅收運垃圾，更守望市民的安全。他們展現了基層公務人員最美的身影，因此指示相關單位對4位同仁予以嘉獎，感謝他們見義勇為的犯難精神。

▼4名救人的清潔隊員。（圖／記者游芳男翻攝）