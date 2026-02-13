酒駕取締件數案暴增58%　金門警結合地區名店宣導拒絕酒駕

▲金門警結合地區名店宣導拒酒駕。（圖／金門縣警察局提供）

記者鄭逢時／金門報導

農曆春節將至，民眾聚餐飲宴頻繁，為防範酒駕事故危及交通安全，金門縣警察局即日起全面強化酒駕取締勤務，並攜手在地餐廳於年菜外送時發送宣導品，提醒鄉親年節歡聚也要守法上路。

警方統計，114年酒後駕車（含公共危險罪移送）取締件數達136件，較113年同期86件增加50件，成長幅度高達58.1%。數據顯示執法強度明顯提升，但也反映部分民眾仍存僥倖心理，對用路安全構成威脅。

交通隊指出，冬季及節慶期間酒駕風險偏高，尤以夜間時段及聚飲場所周邊最為明顯。為落實風險導向勤務，警方針對易發生酒駕事故熱點，加強巡邏與機動路檢，透過綿密部署降低違規機率，防制憾事發生。

除強化執法外，警方也主動結合在地業者推動宣導行動，與昇恆昌飯店湖光餐廳及光華園餐廳合作，在年菜外送袋中附上交通安全宣導品，提醒民眾可多利用指定駕駛、計程車或代駕服務，避免酒後駕車。

警察局強調，酒駕往往讓一個家庭瞬間陷入無法挽回的傷痛，警方守護交通安全不分平假日，呼籲鄉親遵守交通法規，讓「喝酒不開車」成為共識，共同營造安全順暢的交通環境，安心迎接新春佳節。