台美15%關稅協定　卓揆第一時間接到鄭麗君電話：我愣住3秒鐘

記者杜冠霖／台北報導

今（13日）清晨台美完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，確立對等關稅15%且不疊加、232條款關稅上的優惠待遇，超過2072項輸美產品豁免對等關稅。行政院長卓榮泰表示，歷經十個月台美雙方談判，包含鄭麗君、談判團隊、楊珍妮政委、行政院所有部會首長，都把這件國家大事用超越自己人生大事的態度，戰戰兢兢面對這項談判發展，當鄭麗君清晨從美國打電話告知談判最終結果時，「我們都愣住、停滯三秒鐘，覺得世界停止轉動，真的太感動了」。

卓榮泰表示，鄭麗君跟楊珍妮過去十個月當中多次向行政院請假、遠赴美國，每次簽他們假單時都有很多鼓勵、感謝跟不捨，短時間面對非常多工作跟美方重要人士，一定要把國人跟總統交付使命完全達成，是高難度工作。

卓榮泰指出，談判結果維持國家競爭力，也跟友盟國家更深化合作關係、強化民主供應鏈戰略夥伴，談判前從32%、20%，35.78%的平均數字降到12.33%，取得低於全球對美關稅15%海平面之下，取得更加競爭力。

卓榮泰強調，政府守住敏感項目，當中大家最為關注的稻米等27項農產品，也爭取最佳豁免，全球第一個232豁免還擴大更多豁免項目，蝴蝶蘭、茶葉等等，完全維持住國家競爭力，政府不會拋下任何產業，無論工業、農業還是廣大勞工朋友，政府都會提供更積極協助，10個月來陸續做好萬全準備。

對於關稅結果，卓榮泰表示，政府會盡全力在國家競爭力提升的時候，支持所有產業轉守為攻爭取海外訂單、搶佔國際市場版圖，開闢一條更繁榮道路，實現總統說得把台灣建設為經濟日不落國。

卓榮泰也提到，等待鄭麗君回國後會立刻整理所有談判內容，基於條約締結法向立法院提出，希望國會支持談判結果，行政院也會充分向國人說明，一定要取得最大認同跟支持，讓產業界安心、讓勞工朋友放心，希望行政立法兩院藉由此次談判結果開啟合作新契機，政院會如實向國會報告。