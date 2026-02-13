鳳山高中校慶徵10女學生「1對1伴遊」　校方認錯道歉還原對話

▲鳳山高中校慶徵女學生一對一帶校友校園貼文惹議。（圖／翻攝自Google地圖）



高雄鳳山高中3月28日將舉辦校慶，不過有學生曝光群組對話，表示老師要募集「10位女生」，協助一對一接待10位傑出校友逛校園，對話內容流出後，網友痛批「為什麼把酒店文化包裝成學生的獎勵」？但校方隨後澄清，當晚即有學生詢問男同學是否也開放，老師亦回答可以，但就招募禮賓大使思慮不周之處，校方會虛心深切檢討改進，目前校方也修正公告，誠摯邀請10位樂於與人交流、態度親切有禮、具責任感的同學擔任接待志工。

鳳山高中學務處11日下午1點，在學生會LINE群組PO文招募校慶志工，對話內容寫下，3月28日校慶園遊會，當天會有傑出校友表揚大會，需要募集10名女生協助一對一接待校友逛校園、聊學校的人事物，條件是笑容可掬、喜歡與人交流，時間是上午8時30分至9時30分。接待學生可以與傑出校友合照，放於學習歷程檔案，可記嘉獎一支及4小時志工服務時數。

學生轉傳對話後，有人認為對話內容不妥，截圖放上網路瞬間炸鍋：「接待校友限女性，還要一對一聊天、逛校園，噁不噁心」、「請問校友是跟自己學校不熟嗎？」、「志工服務限定性別真的很怪，為什麼男同學不能帶校友逛校園？」

校方今日還原對話過程，表示老師11日先在37人群組傳出最初的訊息，希望大家幫忙找志工，對話再流出後，其他學生看完覺得有疑慮而衍生的爭議，但其實當晚在群組內就有學生提問「有開放男生嗎？」老師當下也回應「可以、有意願很重要」，因此隔日一早又重新修正志工招募文，即不限制性別，歡迎樂於與人交流、態度親且有理、具責任感的學生都能擔任一對一接待志工；至於一對一接待的出發點，是希望學生透過機會多學習校友的長處，但文字上可能讓大家有所誤會。

校方表示，就本次學校招募禮賓大使思慮不周之處，校方虛心深切檢討改進，更感謝外界給予的建言，也請大家持續給予鼓勵，讓有意願及具備能力之學生均有機會擔任校園親善大使，共同完備校慶引導及籌備事宜。