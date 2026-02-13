　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳山高中校慶徵10女學生「1對1伴遊」　校方認錯道歉還原對話

▲國立鳳山高中。（圖／翻攝自Google地圖）

▲鳳山高中校慶徵女學生一對一帶校友校園貼文惹議。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

高雄鳳山高中3月28日將舉辦校慶，不過有學生曝光群組對話，表示老師要募集「10位女生」，協助一對一接待10位傑出校友逛校園，對話內容流出後，網友痛批「為什麼把酒店文化包裝成學生的獎勵」？但校方隨後澄清，當晚即有學生詢問男同學是否也開放，老師亦回答可以，但就招募禮賓大使思慮不周之處，校方會虛心深切檢討改進，目前校方也修正公告，誠摯邀請10位樂於與人交流、態度親切有禮、具責任感的同學擔任接待志工。

鳳山高中學務處11日下午1點，在學生會LINE群組PO文招募校慶志工，對話內容寫下，3月28日校慶園遊會，當天會有傑出校友表揚大會，需要募集10名女生協助一對一接待校友逛校園、聊學校的人事物，條件是笑容可掬、喜歡與人交流，時間是上午8時30分至9時30分。接待學生可以與傑出校友合照，放於學習歷程檔案，可記嘉獎一支及4小時志工服務時數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼校方還原對話時序。（圖／校方提供）

▲學務處11日下午在學生會群組公告徵女志工。（圖／校方提供）

學生轉傳對話後，有人認為對話內容不妥，截圖放上網路瞬間炸鍋：「接待校友限女性，還要一對一聊天、逛校園，噁不噁心」、「請問校友是跟自己學校不熟嗎？」、「志工服務限定性別真的很怪，為什麼男同學不能帶校友逛校園？」

校方今日還原對話過程，表示老師11日先在37人群組傳出最初的訊息，希望大家幫忙找志工，對話再流出後，其他學生看完覺得有疑慮而衍生的爭議，但其實當晚在群組內就有學生提問「有開放男生嗎？」老師當下也回應「可以、有意願很重要」，因此隔日一早又重新修正志工招募文，即不限制性別，歡迎樂於與人交流、態度親且有理、具責任感的學生都能擔任一對一接待志工；至於一對一接待的出發點，是希望學生透過機會多學習校友的長處，但文字上可能讓大家有所誤會。

▲▼校方還原對話時序。（圖／校方提供）

▲學生11日晚間詢問老師可否開放男同學。（圖／校方提供）

▲▼校方還原對話時序。（圖／校方提供）

▲學務處隔日修正貼文內容。（圖／校方提供）

校方表示，就本次學校招募禮賓大使思慮不周之處，校方虛心深切檢討改進，更感謝外界給予的建言，也請大家持續給予鼓勵，讓有意願及具備能力之學生均有機會擔任校園親善大使，共同完備校慶引導及籌備事宜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老父飄尿騷味！女兒捏鼻罵「脫褲竟全乾的」　醫揭心碎真相
獨／名店「肥前屋」復活！店家掛紅布條
快訊／小S宣布正式復工！　「重回攝影棚」新照曝
背號17讓給費仔！　陳冠宇：這可能是我最後一次...
快訊／動用國安站偵辦　北檢再度傳訊高金素梅
比0050狂！不敗教主曝「買1檔」：23年來大漲99倍
年輕情侶一刮中百萬　激動喊原地結婚！現場鼓掌歡呼
賈永婕關注林宅血案被罵蹭熱度！　發聲認「我有所求」
快訊／美女里長遭3度性騷不忍了　提告資深前輩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

馬年走春首選！蘭陽博物館「轉」出好運　近距離朝聖國寶肉形石

2班機喊MAYDAY遭民航局調查　長榮：不符期待處立刻改善

走春拜拜補財庫必看！六大熱議財神廟聲量排行　紫南宮熱度高只排第二

割頸案乾哥妹輕判　楊父淚批法官：出獄你帶回家養嗎？

快訊／走春注意！邊坡崩塌落石持續　福山植物園延長休園至2/23

快訊／苗栗後龍畜牧場搬運4頭死豬！民眾恐慌　農業局緊急檢驗

為什麼「忙碌的人」更有吸引力？社群爆紅「好忙約會學」：專注自我才是最強脫單荷爾蒙

好市多起家厝搬家「全台最多車位」新賣場掛上Logo　傳6月中開幕

一堆人月薪3、4萬「每年爽出國玩」！竹科工程師嘆可悲：怎麼敢

《金好運》為中華隊加油！2/27前進大巨蛋，免費爆米花、雞蛋糕大放送

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

馬年走春首選！蘭陽博物館「轉」出好運　近距離朝聖國寶肉形石

2班機喊MAYDAY遭民航局調查　長榮：不符期待處立刻改善

走春拜拜補財庫必看！六大熱議財神廟聲量排行　紫南宮熱度高只排第二

割頸案乾哥妹輕判　楊父淚批法官：出獄你帶回家養嗎？

快訊／走春注意！邊坡崩塌落石持續　福山植物園延長休園至2/23

快訊／苗栗後龍畜牧場搬運4頭死豬！民眾恐慌　農業局緊急檢驗

為什麼「忙碌的人」更有吸引力？社群爆紅「好忙約會學」：專注自我才是最強脫單荷爾蒙

好市多起家厝搬家「全台最多車位」新賣場掛上Logo　傳6月中開幕

一堆人月薪3、4萬「每年爽出國玩」！竹科工程師嘆可悲：怎麼敢

《金好運》為中華隊加油！2/27前進大巨蛋，免費爆米花、雞蛋糕大放送

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

楊紫瓊戴逾4200萬名錶領終身成就獎　米蘭掃貨買8大袋TOD'S

趙震雄引退後「《信號2》消失在tvN片單」　劇迷哭了：不播嗎？

馬年限定！清境農場奔羊節馬匹領頭路跑　遊客感受幸福「羊」溢

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」　6人判關近百年

獨／名店「肥前屋」復活！門口掛紅布條：3月與大家重新見面

把責任推給使用者？IG執行長出庭稱每日滑16小時手機「不算成癮」

快訊／小S宣布正式復工！　「重回攝影棚」新照曝：給自己3個月時間

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

生活熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

千萬大獎4人重抽　同事：狂Call叫不回

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

中壢夜店「醉女上空」公告被吐槽：本來不知道都知道了

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅！　顧客眼睛不知要看哪

行動電源爆炸「起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

都是人！桃園機場8AM「人、車都排爆」

超狂尾牙平均每人20萬↑！13%員工年薪破千萬

師上課亮刀：手剁掉就不用寫功課！

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

更多熱門

相關新聞

好市多起家厝搬家　傳6月中開幕

好市多起家厝搬家　傳6月中開幕

美式賣場好市多（Costco）台灣首家店址位於高雄中華路上，至今已有29年歷史，因租約到期將搬遷至高雄軟體科學園區南側的80期重劃區，日前新高雄賣場外牆Logo已悄悄掛上，雖非全台最大店面，但未來新店面將有全台最大容車量。而根據好市多在最新貼文稱賣場為「新高雄店」，是否為未來正式賣場名稱，好市多表示日後將會正式公告。

台積電楠梓P6廠落定　高大特區量腰斬「單價硬衝39萬」

台積電楠梓P6廠落定　高大特區量腰斬「單價硬衝39萬」

仲介當連帶保證人翻車！　7億土地破局牽連自家遭法拍

仲介當連帶保證人翻車！　7億土地破局牽連自家遭法拍

高雄情人節彩蛋！「超人力霸王」神秘嘉賓

高雄情人節彩蛋！「超人力霸王」神秘嘉賓

刮刮樂「100萬中獎率」最高縣市　中古屋均價每坪36萬元

刮刮樂「100萬中獎率」最高縣市　中古屋均價每坪36萬元

關鍵字：

高雄鳳山高中校慶園遊會傑出校友女學生伴遊

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面