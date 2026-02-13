未禮讓撞傷行人辯「車窗沾滿雨滴」　駕駛求輕罰被駁回

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿興（化名）去年1月間開車行經台南市一處路口，因未禮讓導致行人受傷，挨罰7200元罰鍰，還要吊扣駕駛執照12個月；他提出行政訴訟並表示，當時車窗沾滿雨滴影響視線，等到發現行人時，已經來不及了。不過，高雄高等行政法院法官審理之後，認為此案阿興確實違規，日前裁定駁回。

▲阿興聲稱當時視線受到天氣影響，並非故意不禮讓行人。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年1月間開車行經台南市安南區一處路口，因有「汽車駕駛人有違反道路交通管理處罰條例第44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」的違規行為，被警方舉發，事後收到一張7200元罰鍰的罰單，同時還要吊扣駕駛執照12個月。

阿興不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時陰雨綿綿，車窗沾滿雨滴影響視線，行經事發路口時，他正要轉彎上橋，第一時間無法從車窗看見斑馬線上的行人，車子轉正後又要注意右方來車，所以等到他看見行人時，只能反射動作煞停，當時已經有減速了，否則行人的傷勢恐怕會更重。

阿興表示，若吊扣駕照會嚴重影響他的生活，希望法官能酌情改處以較輕的處分。

不過，高雄高等行政法院法官表示，經當庭檢視監視器影像，發現阿興的車輛左轉行近行人穿越道時，行人已經走在斑馬線上了，他卻疏於注意沒有禮讓，進而發生事故，導致行人受傷，違規行為明確。

法官指出，道交條例第44條第4項中的「肇事致人受傷」，並非以傷勢嚴重程度為必要條件，凡經確認行人實際上有因駕駛人駕車未禮讓先行肇事致受傷的事實，就算符合構成要件，不必苛求傷勢程度。

最終，法官認為此案事證明確，裁定駁回阿興的告訴，全案仍可上訴。