7年狠撈2300萬！「最貪女檢」假釋6度闖關失敗　矯正署理由曝

▲首位高檢署女檢察官陳玉珍包庇賭博電玩案近日第6度提出假釋申請遭矯正署假釋審議委員決議再次駁回，假釋再度落空。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者黃宥寧／台北報導

有「最貪女檢察官」之稱的台灣高檢署前檢察官陳玉珍，過去因向電玩業者索賄2300萬元，遭依貪污罪判處有期徒刑12年定讞，2019年入監服刑。她近日第6度提出假釋申請，但矯正署假釋審議委員會認為其犯行嚴重破壞司法公權力的公正性，決議再次駁回，假釋再度落空。

據了解，陳玉珍2019年3月進入桃園女子監獄服刑，2021年7月申請轉往台中女子監獄附設外役分監執行至今。她在服刑過半後多次聲請假釋，但至今均未通過，這次已是第6次提出申請。

矯正署指出，陳玉珍案發時具檢察官身分，負責指揮偵辦犯罪，理應維護司法廉潔，卻反而收受賄款，並利用職務權限替業者護航。矯正署認為，她的行為嚴重損及公權力與司法執行的公信力，難認符合假釋審核條件，因此決議駁回。

陳玉珍為司法官學院第25期結業，過去曾在宜蘭、新北地檢署擔任主任檢察官，並參與偵辦「尹清楓命案」。她後來在最高檢察署前特偵組推動「正己專案」、查緝司法官貪瀆行動中被查出涉案，最終遭到起訴並判刑確定。

判決指出，陳玉珍1996年結識電玩賭博業者施永華後，對方為求電玩店能獲得包庇，自1999年12月至2006年6月間，每月固定行賄25萬元。陳玉珍則利用地檢署分案制度中的「後案併前案」規則，將施永華涉及案件集中由自己承辦，再以濫權方式做出不起訴處分。

陳玉珍一審遭判刑12年後提起上訴，二審審理期間曾以精神疾病為由多次請假，但法院仍維持12年徒刑。案件上訴至最高法院後，最高法院於2019年2月27日駁回上訴，全案定讞。