情人節不只屬於另一半！「友誼約會」正流行：3個秘訣讓你與閨蜜感情升溫

▲▼友誼,女性,朋友,友情,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲真正的友情也需要儀式感。在這個浪漫季節，不妨主動邀約好姐妹來一場「友誼約會」。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

明天就是西洋情人節了，大街小巷都瀰漫著浪漫氛圍，許多人正忙著訂餐廳、挑禮物，準備與另一半共度佳節。然而，在我們傾注大量心力經營愛情的同時，是否忽略了身邊同樣重要的友誼？國外網站《Bustle》分享，TikTok上近期掀起一波「友誼約會（Friend Dates）」的討論熱潮，創作者@chlobow_to強調，大家往往容易把朋友的順位往後挪，甚至忙到數月不見。她呼籲女性應像對待約會一樣重視友情，每週安排固定的友誼約會，並主動拓展社交圈，因為擁有一群互相扶持的姐妹淘，才是生活中最穩定的情感後盾。

你需要更多「友誼約會」

回想一下你花了多少時間和精力在約會上？那些滑交友軟體、聊天，以及即便身體疲累或心情欠佳，仍強打精神參加的週四晚間聚會。現在想像一下，如果你把同樣的勁頭花在見朋友身上，情況會如何？

TikTok上正熱烈討論著友誼的重要性，以及人們多麼容易忽視最好的朋友。雖然你深愛你的朋友們，但好幾週甚至好幾個月沒見面，其實並非罕見。這正是為什麼創作者@chlobow_to疾呼，我們應該每週都進行友誼約會。

在今年1月18日發布的影片中，她表示目標是建立一個能夠互相提升、彼此包容的支持圈。她在片中說道：「成為你自己也想擁有的那種朋友。」留言區也有人感觸良多地回應：「2026年就是要建立社群連結！」

Chloe也談到了結交新朋友的話題。「我希望看到女性擴大自己的朋友圈。女孩們盛裝打扮去酒吧，是為了吸引新朋友；在咖啡廳與超酷的女生搭訕。」而最終目的，就是邀她們來一場友誼約會。繼續往下讀，看看如何優先考慮朋友、增加友誼約會次數，以及如何認識新朋友。

▲▼友誼,女性,朋友,友情,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

別讓友誼在清單中墊底

根據諮商心理師Sara Sloan的觀察，人們很容易忽略朋友，或將其排在待辦事項的最後一對，尤其是在剛踏入一段新戀情時，但即便你再忙、再沉溺於熱戀，也不該讓友誼流失。

無論你只有一個死黨還是十個好姐妹，友誼都能為生活提供支持、愛與陪伴，且通常在浪漫關係結束後依然長存。Sloan告訴《Bustle》：「如果能用心維繫，友誼可以成為始終陪伴在你身邊的柏拉圖式愛之泉源。我們應將經營長久友情提升到與經營愛情相同的高度。」

將定期的友誼約會視為保持親密感和建立歸屬感的方式。Sloan表示：「如果你定期與朋友碰面，你會了解他們的故事，他們也會參與你的人生。這能引發懷舊感，幫助我們記住自我。有時老朋友就像一面鏡子，將我們的過去映照回現在。」

即便你們經常見面，依然可以進行「友誼約會」。Sloan認為，這就像一般的聚會，但多了一點儀式感。約在咖啡廳、邀約晚餐，如果你願意，還可以盛裝打扮，沉浸在約會的氛圍中。這是你們深度對談、徹底了解彼此近況的大好機會。

▲▼友誼,女性,朋友,友情,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

如何邀約新朋友？

「友誼約會」的概念在結交新朋友時最能發揮作用。你知道約暗戀對象出去有多緊張嗎？約新朋友出去同樣可能讓人卻步，但這絕對值得冒險。以下是一些尋找新朋友並確認對方是否有意進一步認識的小撇步：

保持敏銳觀察：世界充滿了結交新朋友的機會。例如在超市排隊時開啟話題、讚美別人的穿搭後聊上幾句，或是詢問鄰居能不能摸摸他的狗。在這些社交小片刻中，看看是否有人具備成為朋友的潛力。

參加活動：如果你沒什麼「隨機交友」的運氣，還有其他地方可以認識新朋友：球隊社團、課程、共同好友的派對、書店等社區空間、興趣社群，甚至是主動傳私訊（DM）給感興趣的對象。

▲▼友誼,女性,朋友,友情,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

打破僵局：一旦你在咖啡廳、超市或手作材料行發現有趣的對象，就是邀約友誼約會的時機。如果你們經常巧遇，或聊得很開心，可以說：「嘿，我們應該換個電話，有機會一起出來玩！」或是「跟你聊天很愉快，想不想哪天一起喝杯咖啡？」如果有需要，你可以澄清自己只是想交朋友。最壞的情況也不過是被拒絕，就當作是一場「被拒絕勇氣」的心理練習。

選擇熟悉的地點：為了建立連結，諮商心理師Stephanie Pappas建議去一些與你們相遇方式相關的地點，例如回到同一家咖啡廳或書店，或是去雙方都有興趣的地方，如當地的博物館。根據當下的氛圍，也可以邀請對方參加社交活動（如益智問答之夜），這樣聊起天來會更輕鬆自在。

花時間深談：就像在交友軟體上遇到配對對象一樣，你可以和新朋友聊聊愛好、工作，或是對未來的規劃。無論你們只見這一次面，還是會成為一輩子的摯友，這種與他人連結並踏出舒適圈的感覺都會很棒。這正是友誼約會的核心意義。

▲▼友誼,女性,朋友,友情,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

社群爆紅「色彩狩獵」怎麼玩？約好友出門「捕捉顏色」零成本提升多巴胺

社群爆紅「色彩狩獵」怎麼玩？約好友出門「捕捉顏色」零成本提升多巴胺

最近社群媒體上最紅的活動之一，就是從TikTok發跡的「色彩狩獵（ColorHunting）」趨勢。這不僅有趣而且完全免費，更為老友相聚提供了完美藉口，不同於去酒吧或吃早午餐，你們只需約在公園或街角，每人選定一個顏色，接著便動身尋找該色系的事物，然後隨手拍下這些美景，就像在創作一份微型藝術作品集。

別再為花錢感到罪惡！掌握「輕儲蓄」三原則：不必戒掉咖啡、拒絕社交也能存到錢

別再為花錢感到罪惡！掌握「輕儲蓄」三原則：不必戒掉咖啡、拒絕社交也能存到錢

尹棟熙與王彥程IG互追想約吃飯

尹棟熙與王彥程IG互追想約吃飯

陸醫院線上直播「女性私密處」全都露 5萬多人觀看緊急喊卡

陸醫院線上直播「女性私密處」全都露 5萬多人觀看緊急喊卡

人際關係中看清對方的三個方法！

人際關係中看清對方的三個方法！

友誼女性朋友友情心理

