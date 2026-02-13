「在家吃比較方便」惹怒一票！苦主：隨便吃吃＝廚房忙2小時

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有女網友抱怨，回老家時男性長輩不願外出用餐，媽媽只好下廚。人氣作家宅女小紅分享，這讓她憶起結婚之初的往事，當年在婆家，吃飯時間她提議外食，先生的哥哥卻說「不要啦，在家吃比較方便。」她當場用「恭敬誠懇」語氣反問，直戳關鍵。貼文一出掀起大批媳婦們共鳴，直呼「到底方便到誰？」

宅女小紅在粉專發文回憶，當時她提議出去吃，先生當工程師的哥哥卻說「不要啦！在家吃比較方便。」於是她就反問，「因為菜不要你買、料不要你備、東西不用你煮、碗不用你洗，所以你覺得在家吃，比較方便嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她強調自己是真心發問，「我的原則是，態度不要差，誠懇地發問，也許他真的不知道方便的意義，我來幫他釐清。」一句話讓對方瞬間語塞，「工哥不語，可能在心疼弟弟跟瘋婦結婚。」

母也感嘆「男人就是這樣」

她也分享，曾和母親討論此事，媽媽感嘆「男人就是這樣」，還提到當年父親說「在家隨便吃個餃子就好」，但那年代餃子得自己擀麵皮、剁絞肉，「餃子一點都不隨便，餃子很偉大！」她忍不住直言，那些不想外食的叔伯長輩，「不會煮至少要洗碗，少在那邊出一張嘴！」

貼文曝光後，引發大量網友共鳴，「男性長輩的在家隨便吃吃：老婆在廚房忙兩個小時」、「會講在家吃一吃就好的，通常不是他準備的」、「男人的方便都是建立在女人的痛苦上。」也有人分享自身經驗，「我如果煮飯，我老公要幫忙洗碗、擦流理台、擦瓦斯爐…用完餐流程就是以上所有清潔，所以我老公都說買外面的吃就好。」

還有苦主提到過年經驗，每年她都負責煮年夜飯給大家，才第一次說要去朋友家玩，卻被回嗆「家人相聚，妳計較這麼多幹嘛」，讓她直言會「記一輩子」。也有網友力挺，「歡迎說在家吃比較方便的人煮給全家吃」、「有手的人就能洗碗，什麼男人不用進廚房，鬼話連篇。」