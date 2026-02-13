關稅苦果自己吞！紐約聯準銀行研究打臉川普：9成由美國人承擔

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普祭出關稅政策，多次聲稱成本會由外國承擔，但紐約聯邦儲備銀行最新研究揭露，關稅帶來的經濟負擔高達90%都是由美國自家企業與消費者在扛。

研究數據打臉川普

紐約時報報導，這篇由紐約聯邦儲備銀行與哥倫比亞大學經濟學家11日聯合發表的報告，分析2024年1月至2025年11月的「關稅歸宿」，也就是誰才是新進口稅成本的最終承擔者，結果發現，大部分關稅成本是由美國企業與消費者承擔，且2025年前8個月情況最為嚴峻，美國境內承受94%關稅負擔。

儘管曾於1月30日在《華爾街日報》專欄中堅稱，數據顯示關稅負擔絕大部分落在外國生產商與中間商身上，且許多依賴出口的國家為了生存，只能別無選擇吞下關稅，但經濟學家檢視實際稅收後發現，這種外國供應商降價吸收的情況僅是少數。

研究人員也針對川普第一任期關稅的影響進行研究，發現2018年與2019年的關稅全部轉嫁給美國企業和消費者。

美企與消費者負擔重

大型企業憑藉規模優勢，得以向供應商議價或轉移生產至低關稅國家，無需大幅漲價，許多公司更在關稅生效前大量囤貨，使價格保持相對穩定。然而中小企業就沒這麼幸運，缺乏議價籌碼且利潤空間有限，被迫選擇漲價或承受虧損壓力。

報導指出，關稅帶來的影響比許多經濟學家預期的要小，部分原因是因為許多企業擔心漲價會趕走顧客。關稅主要承擔者可能還會有變化，許多企業透過消化關稅生效前的庫存並延遲出貨，成功推遲成本壓力，藉此爭取調整應對策略的空間，然而一旦庫存耗盡，規避關稅將不再可行。

紐約聯邦儲備銀行研究人員發現，外國供應商到年底才開始承擔較多關稅成本，但11月時仍有86%由美國吸收。經濟學家表示，在過去一年期間，美國進口商品平均關稅率已從2.6%升至13%，導致美國進口商品價格整體上漲11%。