陪哥哥上學！4歲童獨留校園遊玩　枋寮警察姐姐送他回家

▲枋寮警方送4歲幼童返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉某國小校園內出現獨自玩耍的幼童，引發師長憂心，枋寮警方獲報到場了解，確認孩童身分後，主動護送返家，讓焦急的父親放下心中大石，也展現警察守護社會的溫暖力量。

枋寮分局枋寮派出所日前接獲僑德國小教師通報，指稱一名非該校就讀的幼童於校內遊憩區獨自遊玩，疑似與家人走失，請求警方到場協助。

警員葉宜瑄、杜育維獲報後迅速趕抵現場。經了解，該名4歲謝姓男童表示哥哥就讀某國小，進一步查證得知，謝童與哥哥感情深厚，平時常相伴左右，當天因父親在家整理家務，哥哥騎腳踏車載謝童到學校後便入校上課，謝童則獨自在校園內玩耍。

員警確認男童身分後，發現其並非實際走失，但幼童單獨在公共場所逗留，仍讓校方及家長擔憂。為確保安全，員警化身「人民保母」，親自駕駛巡邏車將謝童護送返家。

此時，正因擔心孩子安危而準備報警的父親，看見巡邏車緩緩停在家門前，兒子平安下車，懸著的心終於放下，對警方即時協助表達誠摯感謝。

分局長盧恒隆表示，員警以耐心與關懷守護孩童安全，展現警察貼近民心的服務精神，值得嘉勉。同時也呼籲家長，家中若有年幼孩童，應隨時掌握行蹤並加強安全教育，避免孩童單獨在外逗留，共同守護孩子平安成長。