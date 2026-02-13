　
    • 　
>
地方焦點

春節連假車潮來了　屏東內埔年街交通指引一次看

▲內埔警方因應年街交通疏導作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

春節連假將至，內埔年街預期湧現大量人車潮。內埔警分局提前規劃交通疏導措施，公布大型停車場與建議行駛動線，提醒民眾善用指示路線與停車空間，並遵守交通安全規定，平安暢遊年街活動。

內埔鄉公所於2月16日除夕至2月20日大年初四，為期5天，舉辦「2026過年來內埔尞藝文年街」活動，打造濃濃年味的藝文市集。活動期間，中興路、埔興路、文山路、南華路、文昌路、文盛路、文忠路及文昌路72巷等路段規劃為行人徒步區及攤販專區，車輛將禁止通行。

為因應大量車潮，主辦單位於學文路、和興路上的「和禎園」（含一旁空地）規劃年街專用大型停車場，約可停放自小客車1,500輛及機車300輛，周邊聯外道路均設有指示牌引導，請駕駛人依循標示進出。

內埔警分局建議，從屏東市方向前往的民眾，可由台一線接南寧路，左轉勝利路，再接勝光路、學文路，進入大型停車場；自潮州方向前來者，則由台一線接學人路，右轉學興路，接學文路進入停車場。活動結束離場時，亦請循原建議路線行駛，以維持車流順暢。

春節期間聚餐飲宴頻繁，警方也特別呼籲「喝酒不開車」，可利用代駕或搭乘計程車返家；行經無號誌路口務必停讓、減速慢行，不超速、不闖紅燈；騎乘機車請配戴安全帽，並與前車保持安全距離，共同維護行車安全。

內埔警分局表示，將於活動期間加強周邊交通疏導與秩序維護，期盼在警民合作下，讓鄉親與遊客都能安心逛年街、歡喜迎新年，平安快樂過好年。

快訊／「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台
大掃除回收清單一次看！做錯罰6千
藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目
李貞秀哭了！公開註銷戶籍證明
快訊／戴培峰敲追平分！　前5局中華隊2比1領先
老闆賺2.7億人民幣　拿1.8億分7000員工...上台數多

內埔年街春節活動交通疏導大型停車場交通安全

