懶人包／台美關稅完成簽署！　一圖看懂賴政府守住「5大核心立場」

▲台美關稅談判我方不退讓部分。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

記者郭運興／台北報導

行政院副院長鄭麗君率談判團隊，在台北時間2月13日完成「台美對等貿易協定」簽署，確立我國對等關稅將調降為15%且不疊加原MFN稅率。在市場開放方面，將取消包括牛肉、乳製品關稅，美規車取消進口數量限制，但仍須確保合規進口。《 ETtoday新聞雲》特別整理此次台美關稅談判，台灣政府堅守不退讓5大核心領域立場，並以3大策略執行出口管制與防止技術外流，供讀者了解。

台美關稅談判 台灣政府堅守5大核心領域

在台美貿易協定談判中，台灣政府為維護國家利益與產業穩定，針對以下5大核心領域堅守立場，明確表示不能退讓：

1. 糧食安全（確保主要農產品不降稅）

為了確保國家糧食安全並維護農民權益，台灣堅持27項主要農產品不調降進口關稅，維持原稅率。

關鍵品項：包括稻米及米製品、雞肉、大蒜（生鮮或冷藏）、乾紅豆、赤貝、牡蠣、蛤、鳥蛤等。

配額維持：對於稻米、米製品、大蒜及乾紅豆，台灣也堅持維持關稅配額（TRQ）不變。

2.守護國人健康（食安管理與科學證據）

台灣以「守護國人健康」為最高優先考量，在科學證據基礎下對齊國際規範，但針對敏感議題堅持「四大不變」與特定禁令：

牛豬敏感品項：雖然開放美國牛肉絞肉及部分內臟（如心、肝、腎），但針對頭骨、腦、眼睛、脊髓、肺臟、子宮等國人較敏感項目，堅持維持禁令，不予進口。

原產地標示：堅持包裝食品、散裝食品、餐飲場所皆需清楚標示肉品原產地。

校園午餐：維持校園午餐優先採購國產肉品，且禁用基改食品之規定不變。

基改食品管理：堅持上市前的查驗登記與標示規定，所有基改產品須經我國核准才得輸入。

疫病管制： 維持嚴格的防疫標準，如發生非洲豬瘟或禽流感疫區的產品仍維持不可輸台。

3.軍工韌性（維護機電維護與製造能力）

為維護國家的機電維護能力及軍工韌性，台灣在工業產品降稅上並未全面開放，而是確保特定品項僅降至特定稅率而非零關稅。

關鍵產業：中小貨車、數控臥式車床、發電機、電路開關、同軸電纜以及機械零件（如滾珠軸承、密合墊）等20項品項，均以維護韌性為原則進行談判。

4.經濟與國家安全（核心關鍵技術管理）

在經濟安全合作方面，台灣強調對核心關鍵技術的嚴格管理。

技術外流防制：透過對金流、人流、物流的有效安全管理，確保關鍵技術不外流至有疑慮之國家。

出口管制：優化出口管制法制並與美方規範接軌，以保護我國在高科技供應鏈中的戰略優勢。

5.社會與勞工規範（接軌國際標準）

雖然是應美方要求，但台灣也確立了保障勞工權益的立場，包括禁止輸入強迫勞動產品、禁止扣留勞工身分證件，並承諾逐步提升勞工結社權。

總體而言，台灣在爭取調降對美出口關稅（如爭取到2072項產品豁免）的同時，仍透過談判策略保護了國內的農業命脈、食安底線、關鍵工業製造力以及國家經濟安全。

三大策略 執行出口管制、防止技術外流

根據台美貿易協定的共識，台灣主要透過法制接軌、全方位安全管理以及強化邊境執法等三大策略，來執行出口管制並確保核心技術不外流：

1.優化法制並與國際規範接軌

台灣承諾將優化出口管制的法制架構，並使其與美方的規範接軌。這種法律上的同步，有助於台灣持續引進經濟發展所需的先進技術，同時在相同的安全標準下，防止受管制的科技被轉移至不當用途。

2.對「金流、人流、物流」進行有效管理

在經濟安全與國家安全的目標下，台美雙方合作精進投資審查機制，針對核心關鍵技術實施嚴格的安全管理，具體面向包括：

金流： 監控並審查與關鍵技術相關的投資與資金往來。

人流： 管理掌握核心技術的人才流向，防範技術遭非法竊取或轉移。

物流： 嚴格管制關鍵產品與技術的出口去向，確保技術不會外流至「有疑慮之國家」。

3.海關「三道防線」打擊違規轉運

為了防止廠商透過違規轉運（洗產地）的方式規避管制，海關建立了嚴密的執行機制：

事前嚴防： 在出口前進行嚴格的審查與預警。

事中嚴查： 在出口過程中加強貨品查驗。

事後嚴處： 對於違規廠商採取嚴厲的處分。 這些措施不僅是為了維護「台灣製造（MIT）」的信譽，更是為了避免台灣成為敏感技術流向受管制地區的轉運點，從而保障國家安全與產業韌性。

透過這些機制，台灣旨在建立一個可信賴且具韌性的供應鏈，並與美國確立高科技戰略夥伴關係，共同維護民主陣營的科技領先地位。

▼台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）