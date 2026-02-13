嬰兒溢奶猝逝、夫心梗離世　潮州警聯手福安宮送暖2家庭

▲潮州警方結合福安宮送暖弱勢家庭。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局警員主動關懷，轉介民間善心資源，結合潮州福安宮發放急難救助金，協助喪子與喪夫家庭度過難關，讓年節前夕增添一份人間溫情。

潮州警分局中山路派出所警員周聖棠日前執行警勤區訪查勤務時，得知轄區張姓男子因家中未滿一歲嬰兒夜間餵奶後發生溢奶情形，翌晨發現異狀緊急送醫仍宣告不治。突如其來的變故讓家庭陷入悲痛，且家中尚有3名10歲以下幼童需照顧，經濟與生活壓力沉重，亟需外界援助。

另名潘姓婦人亦遭逢家庭劇變，其丈夫因疑似心肌梗塞緊急送醫不治，家中積蓄多用於辦理後事，生活頓失依靠，經濟陷入困境。周員獲悉後，立即主動關懷並協助轉介社會資源，希望為兩戶家庭爭取即時協助。

日前由中山路派出所副所長林鉦軒、警員周聖棠陪同潮州福安宮副總幹事方建棟，到府致贈急難救助金各新臺幣1萬元，盼協助家庭暫解燃眉之急，也讓受贈民眾感受到社會的善心與溫暖。

潮州分局分局長黃世德表示，社區警政是警察工作重要的一環，警方透過與各單位及民間團體的共同合作，抱持「人飢己飢，人溺己溺」信念，將社區關懷網絡建置完善，並把社會愛心傳播到需要幫助的地方，讓社會更和諧溫暖，更感謝社會民間企業的幫忙，讓需要幫助的人獲得實質幫助，弱勢族群可以在年節來臨感受到滿滿的溫暖。