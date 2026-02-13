大陳公園夜晚大變身！光耀森林燈海成花蓮走春新景點

▲▼花蓮縣環保局「光耀森林 點亮大陳」燈會於大陳公園舉行點燈儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局「光耀森林 點亮大陳」燈會，12日晚間於大陳公園舉行點燈儀式，在徐榛蔚縣長與現場民眾齊聲倒數下，500盞星星手燈與園區燈飾同步點亮，星光自步道入口層層綻放至森林深處，將白天的公園轉化為夢幻童話夜間森林。

這片璀璨燈海，也彷彿昔日大陳島上的繁星漁火再現，喚起居民深厚的情感記憶。本次燈會以節能減碳與綠色生活為設計核心，透過低耗能照明與循環材料，讓賞燈同時成為一場貼近自然的永續體驗。

▲▼500盞星星手燈與園區燈飾同步點亮。

縣長徐榛蔚致詞表示，今晚點亮的不只是一座公園，而是花蓮邁向永續SDGs的具體行動。「光耀森林」以與自然共生為出發點，鼓勵民眾在日常生活中實踐節能減碳與綠色生活，實踐「永續是花蓮的日常」。特別感謝長期關心地方建設的貴賓，以及環保局團隊協助場地整理與環境活化，讓園區在三年持續整理下，逐步轉化為親近自然的休閒場所。

燈會由環保局負責燈光設計與施工，團隊在有限時間內克服多項技術上的困難，並於農曆年前順利完成燈飾佈設，讓市民在新春期間就能享受耳目一新的光環境。園區也規劃小舞台、看台與圓形平台等多功能公共空間，未來可結合藝文展演、社區活動與環境教育，讓公園成為凝聚情感與展現城市美學的重要場域。

徐榛蔚也感性提到，期盼這盞盞亮光能化作守候的家燈，溫暖指引著遊子返鄉團圓的路。

花蓮縣環境保護局長饒慶龍表示，燈會規劃以生態友善為原則，優先採用可回收與可重複使用材料，導入節能LED與低耗電光源，減少對夜間棲地的干擾。全區光環境遵循「不干擾生態、不造成光害」設計理念，採柔和暖白光基調，並限制亮燈時段為每日17:00至22:00，兼顧賞燈體驗與社區安寧。點燈當天也發放環保綠點，鼓勵民眾以實際行動支持節能減碳，將永續理念融入日常生活。

「光耀森林 點亮大陳」展期至5月30日，每日17:00至22:00亮燈。環保局邀請民眾走進公園，在星光與綠意中迎接新春，互道一聲大陳傳統祝賀語「好年好月好時辰」，也帶著馬年「一馬當先、馬到成功」的祝福，點亮夢想，從花蓮出發，奔向更永續的未來。

