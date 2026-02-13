威震集團吳明達遭埋伏連轟5槍險死　槍手最終遭判刑11年定讞

▲威震集團的吳明達2024年7月間遭人槍擊。（圖／記者黃彥傑攝）

記者吳銘峯／台北報導

威震集團成員吳明達，2024年間在台北市某三溫暖遭人埋伏槍擊，槍手彭郁翰聲稱因不滿吳男派人向其經營的咖啡廳收取保護費，憤而行兇，朝吳男及其友人連開5槍，造成吳男手部中彈、友人腳傷。彭男一審遭判刑12年，二審改判刑11年。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

吳明達27年前槍殺北聯幫主唐重生，遭判處無期徒刑入獄服刑，2017年假釋出獄後，又籌組威震聯盟，重返江湖；也疑似因此再度捲入江湖風波中。

本案判決指出，開槍的彭男現年34歲，他指稱自己曾在台北市大同區經營咖啡廳，不滿吳男曾經派人向他收取保護費，積怨已久。在當天發現吳男行蹤後，他返家取出過世的朋友交給他的一把SIG saucer P320制式手槍、子彈16顆，前往大同區某三溫暖附近騎樓埋伏。下午5點多，吳明達與司機從三溫暖離開，正與一群友人在外聊天。

彭男見狀，隨即取出槍枝上膛，快步走上前，距離眾人約1至2公尺處，朝吳明達的腰、腹部，連續射擊5槍後，隨即逃離現場。吳明達左手掌及左大腿中彈，另外司機的右小腿也中彈，2人緊急送往醫院急救，撿回一命。警方獲報後不敢大意，正要循線追查時，彭男帶槍前往台北市警局大同分局寧夏派出所投案。全案移送檢方聲押獲准，提起公訴後，一審法院將彭男判處有期徒刑12年。

案件上訴第二審，高等法院審理後，認為彭男明目張膽持槍彈在市區開槍射擊，使被害人分別受有槍傷，造成公眾及他人恐懼不安，所為不僅罔顧他人生命法益，更是嚴重影響社會治安、公然挑戰法秩序，犯罪情節嚴重，不宜輕縱。不過彭男事後賠償給受傷的司機，達成和解，因此高院酌減彭男刑度，改判有期徒刑11年。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

▼槍擊吳明達的彭姓男子遭判刑11年定讞。（圖／記者邱中岳翻攝）