賴清德：關稅談判結果相對周邊國家已不容易　穩住重要農產品沒開放

▲總統賴清德召開「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。（圖／記者劉亮亨攝）

記者郭運興／台北報導

台美今天（13日）正式完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，總統賴清德舉行「因樣台美簽署貿易協議新局」國安高層會議後記者會，發表談話。賴清德表示，確實在工業製品、農產品有一些必須要相對應開放，但如果相對周邊國家就可以看得出來談判成果是相當不容易，因為爭取到261項農產品銷美零關稅、1811項工業產品銷美零關稅，就美國農產品輸往台灣的部分，也穩住了重要的農產品並沒有開放，這就是糧食安全、國民健康的原則之下的結果。



賴清德表示，台灣這次對美進行談判秉持4個原則，國家利益、產業利益、糧食安全、國民健康進行談判，從剛剛一開始報告就知道談判的6大目標、5項歷史突破，這是台灣對外貿易歷史性全新的局面，可以讓台灣企業穩穩立足台灣，布局全世界，藉此深化美國跟台灣的合作，不管是經濟合作、科技合作、各種面向合作，對台灣幫助其實是非常大的。

賴清德指出，在談判過程當中，特別是農產品選擇上，如果台灣本身沒有生產，原則上就放心的開放，第二個就是台灣雖然有生產，但已經站穩了市場，美國開放進來的農產品，在台灣的市場上已經有其他國家開放進來，經過多年競爭，台灣仍然維持競爭優勢，就是這些原則，關於糧食安全、國民健康完全不能放。