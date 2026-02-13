　
國際

男開槍狠殺妻子4歲女兒自轟　家屬崩潰曝導火線：孩子不是他親生

眼睛,男性,崩潰,憂鬱,受傷,難過,生病,害怕,恐懼（示意圖／CFP）

▲男子疑似因為孩子身世問題犯案。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一處公寓發生槍擊事件，一名男子被控開槍射殺34歲妻子和4歲女兒，後來駕車逃跑。家屬認為，男子會犯案的原因，可能與發現女兒不是他親生有關。

佛州驚傳滅門案　狠父槍殺妻女

奧卡拉市(Ocala)警方10日晚間9時15分左右接到報案，有鄰居聽到Marion Springs民宅傳出槍聲，警方前往現場發現34歲女子南西(Nancy Bacon)與她的4歲女兒遺體，2人身上皆有槍傷。

鄰居表示，他們聽到槍聲後，目睹38歲男子雷夫(Ralph Bacon)立即跳上一輛休旅車後駕車開走。警方隨即對車輛展開追捕，最後喬治亞州警方在佛州邊境發現雷夫，然而他在警方逼近時突然自轟身亡。

多年來分分合合　家屬曝孩子非男子親生

警方表示，根據他們掌握到的資訊，雷夫發現女兒不是他親生似乎是導致命案發生的關鍵原因，2人在南西17歲時結婚，2016年離婚，但2人後來又在假期中修復感情並且復合。案件目前正在調查中。

ETtoday新聞網提醒您：尊重兒少生命權，愛孩子請把機會。拒絕兒虐，請撥打110、113。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

【當局者迷】大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

