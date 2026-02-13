媽幫叫車發現「女兒遭司機反方向載走」　15歲女求救無效驚險跳車

▲女子查詢叫車軟體，發現女兒被綁架。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州一名母親幫女兒在Lyft平台叫車，後來卻發現司機中途取消行程，朝反方向行駛，她才驚覺15歲女兒可能遭到綁架，然而司機卻不肯停車。

司機取消訂單載走少女 媽驚覺女兒遭綁架

女子卡琳娜(Karina Ramirez)向當地電視台ABC4表示，她7日下午為15歲女兒使用Lyft平台叫車，要去一個距離住家車程約20分鐘的地點，沒想到女兒上車後，在光天化日之下差點被司機綁架。

卡琳娜表示，當時她收到女兒手機通知，司機說她突然取消了行程，便開始往不同方向駕駛，「女兒問我，『媽，你有取消Lyft訂單嗎』，我說沒有，她說『司機說你取消了訂單，似乎出了點問題』」。

媽目睹偏離航線嚇瘋 少女勇敢跳車

卡琳娜得知後，立即使用另外一個位置共享軟體追蹤女兒車輛，發現車子正在往反方向行駛，「我當時整個人都在發抖，心想，我的孩子在哪裡」，雖然女兒不斷要求司機停車，但是司機都不理會。

就在卡琳娜的女兒感到生命受到威脅時，她勇敢找到機會跳車，最後成功逃離現場。

母怒控平台安管漏洞 Lyft 開除涉案司機

卡琳娜指控，叫車平台在保障乘客安全方面做得不夠，才會導致女兒差點被綁架，以後再也不會使用他們的服務。對此Lyft回應，他們已經將涉案司機除名，之後將會配合司法部門調查。

警方發言人表示，案件正在調查中，同時提醒搭乘者為了保護自身安全，最好選擇在公共場所上下車，使用GPS跟蹤行車路線，並與家人分享位置。