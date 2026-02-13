　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！做錯罰6千

▲▼垃圾車,環保,清潔,廢棄物,回收,垃圾,臺北市環保局（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆新年將至，許多民眾正忙於大掃除，台電提醒，整理抽屜時常翻出的行動電源、廢電池、及舊充電線，若隨意丟入垃圾車經擠壓極易引發火災，甚至導致清潔隊員受傷。這些物品應交由資源回收車或指定回收點處理，確保居家與清運安全。

行動電源：膨脹龜裂即具危險性

[廣告]請繼續往下閱讀...

行動電源內部含有鋰離子或鋰聚合物電池芯。台電強調，若發現產品曾摔過龜裂或出現膨脹異常，應立即淘汰停止使用。選購時應認明標檢局BSMI認證合格產品，避免購買標示不實的劣質品；使用時則應避免無人看管或睡覺時充電。

另外，廢棄的行動電源絕對不可丟入垃圾車，必須做好回收處理，以免在垃圾車轉運過程中因擠壓引爆。

廢棄電池：嚴禁混入一般垃圾

鋰電池本質上就是化學能量包。台電指出，近期已發生多起因民眾誤將鋰電池當作一般垃圾，導致垃圾車擠壓時引爆火花、冒出濃煙的險象，包含碳鋅電池、鹼性電池及各類可充電電池，皆應送到超商、超市、量販店、藥妝店或攝影器材行的回收桶，亦可分類後交給資源回收車。此外，民眾在清理舊家電時，也需一併檢查是否有內建電池遺漏。

▲廢電池、充電線「哪些可回收？」。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲廢電池如何回收？（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

充電線：內含銅線為可回收資源

針對大掃除翻出的老舊電線，台電特別提醒，「充電線、延長線、電源線」皆屬於可回收物品。這些電線內部含有銅線，外層則是PVC塑膠皮，不可丟進焚化爐燃燒，應交由回收車處理。不過，網路線與電話線因導體線徑過小，通常不列入回收範圍。台電建議民眾，汰換破損老舊線材以策安全，並參考各縣市環保局規定進行清運。

垃圾車禁忌清單：這些絕對別亂丟

除了行動電源跟手機的鋰電池，以下物品也請勿直接丟入垃圾車：包括髮膠罐、造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐、噴漆等高壓瓶罐；此外，滅火器及瓦斯桶、金紙或香灰餘燼、以及食用性粉狀物也都在禁令之列。這些物品若進入垃圾車擠壓，極易引發粉塵爆炸或化學反應，對民眾及清潔隊員的安全威脅極大。

▲廢電池、充電線「哪些可回收？」。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲這些物品請勿直接丟入垃圾車。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

亂丟電子垃圾最高罰6000元

充電線、行動電源及鋰電池均屬公告應回收廢棄物，民眾若圖方便隨手扔進垃圾車，極易因擠壓摩擦誘發爆炸意外。此類違規行為最高可依《廢棄物清理法》裁處新台幣6000元罰鍰。

而正確做法應是將其單獨包裝後，移交資源回收車或連鎖通路的專屬回收箱；目前如四大超商與量販店均提供回收折抵購物金回饋，讓民眾在守護社區消防安全的同時，也能兼顧省錢好康。

▼網路線、電話線不可回收。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲廢電池、充電線「哪些可回收？」。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台
大掃除回收清單一次看！做錯罰6千
藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目
李貞秀哭了！公開註銷戶籍證明
快訊／戴培峰敲追平分！　前5局中華隊2比1領先
老闆賺2.7億人民幣　拿1.8億分7000員工...上台數多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

春節醫療守護不打烊　基隆急救醫療網與雙照護平台啟動

廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！做錯罰6千

Uber Eats台灣總經理李佳穎4月卸任　《外送專法》實施前離職

佛光山新年小巨蛋萬人法會　甘露灌頂滌熱惱、三皈五戒淨身心

蘇丹紅化粧品再增10家　韓製防曬精華、膠原蛋白安瓶棒都驗出

馬年走春首選！蘭陽博物館「轉」出好運　近距離朝聖國寶肉形石

2班機喊MAYDAY遭民航局調查　長榮：不符期待處立刻改善

走春拜拜補財庫必看！六大熱議財神廟聲量排行　紫南宮熱度高只排第二

割頸案乾哥妹輕判　楊父淚批法官：出獄你帶回家養嗎？

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

春節醫療守護不打烊　基隆急救醫療網與雙照護平台啟動

廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！做錯罰6千

Uber Eats台灣總經理李佳穎4月卸任　《外送專法》實施前離職

佛光山新年小巨蛋萬人法會　甘露灌頂滌熱惱、三皈五戒淨身心

蘇丹紅化粧品再增10家　韓製防曬精華、膠原蛋白安瓶棒都驗出

馬年走春首選！蘭陽博物館「轉」出好運　近距離朝聖國寶肉形石

2班機喊MAYDAY遭民航局調查　長榮：不符期待處立刻改善

走春拜拜補財庫必看！六大熱議財神廟聲量排行　紫南宮熱度高只排第二

割頸案乾哥妹輕判　楊父淚批法官：出獄你帶回家養嗎？

李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒！

《絕地戰兵2》迎「鐵腕威壓」更新　舊敵率7億機械大軍征伐民主

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

快訊／美規車零關稅「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台

賓賓哥踢爆直播天王「割韭菜黑幕」！賣佛牌獲利百倍　手握證據憤怒開砲

1960世界大賽功臣　海盜傳奇終結者費斯辭世享壽97歲

龜梨和也要來台灣了！6月直衝高雄開唱　4種票價、合照福利全出爐

滅火器吉他手當爸倒數　睽違5年回歸EmptyORio…心聲曝光

對等關稅15%伴隨開放美牛　蔣萬安：堅守食安、讓市民有知的權利

張育成認證！WBC用球比中職更彈　：傳球更順、打擊飛行速度快

【有夠派XD】女兒告狀媽不做家事　爸全程帥氣回答超寵媽！

生活熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

千萬大獎4人重抽　同事：狂Call叫不回

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

中壢夜店「醉女上空」公告被吐槽：本來不知道都知道了

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅！　顧客眼睛不知要看哪

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

行動電源爆炸「起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

都是人！桃園機場8AM「人、車都排爆」

超狂尾牙平均每人20萬↑！13%員工年薪破千萬

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

更多熱門

相關新聞

春節出國、返台先看！尖峰日與安檢重點一次掌握

春節出國、返台先看！尖峰日與安檢重點一次掌握

每到春節連假，機場的節奏就像被按下加速鍵。返鄉、出國旅遊人潮同時湧現，一不小心就可能從報到、安檢一路卡到行李轉盤。

行動電源「常見1設計」違背物理安全！消防員：如炸彈

行動電源「常見1設計」違背物理安全！消防員：如炸彈

春節搭國道客運最低42折　桃機估單日最高16.4萬人次出入境　

春節搭國道客運最低42折　桃機估單日最高16.4萬人次出入境　

春節及228連假海運疏運　備妥身分證件、遵守行動電源相關規定

春節及228連假海運疏運　備妥身分證件、遵守行動電源相關規定

要借iPhone充電線！一問「全公司沒人有」原因驚呆

要借iPhone充電線！一問「全公司沒人有」原因驚呆

關鍵字：

電池回收行動電源火災警示充電線清潔安全

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面