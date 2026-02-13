廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！做錯罰6千

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆新年將至，許多民眾正忙於大掃除，台電提醒，整理抽屜時常翻出的行動電源、廢電池、及舊充電線，若隨意丟入垃圾車經擠壓極易引發火災，甚至導致清潔隊員受傷。這些物品應交由資源回收車或指定回收點處理，確保居家與清運安全。

行動電源：膨脹龜裂即具危險性

[廣告]請繼續往下閱讀...

行動電源內部含有鋰離子或鋰聚合物電池芯。台電強調，若發現產品曾摔過龜裂或出現膨脹異常，應立即淘汰停止使用。選購時應認明標檢局BSMI認證合格產品，避免購買標示不實的劣質品；使用時則應避免無人看管或睡覺時充電。

另外，廢棄的行動電源絕對不可丟入垃圾車，必須做好回收處理，以免在垃圾車轉運過程中因擠壓引爆。

廢棄電池：嚴禁混入一般垃圾

鋰電池本質上就是化學能量包。台電指出，近期已發生多起因民眾誤將鋰電池當作一般垃圾，導致垃圾車擠壓時引爆火花、冒出濃煙的險象，包含碳鋅電池、鹼性電池及各類可充電電池，皆應送到超商、超市、量販店、藥妝店或攝影器材行的回收桶，亦可分類後交給資源回收車。此外，民眾在清理舊家電時，也需一併檢查是否有內建電池遺漏。

▲廢電池如何回收？（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

充電線：內含銅線為可回收資源

針對大掃除翻出的老舊電線，台電特別提醒，「充電線、延長線、電源線」皆屬於可回收物品。這些電線內部含有銅線，外層則是PVC塑膠皮，不可丟進焚化爐燃燒，應交由回收車處理。不過，網路線與電話線因導體線徑過小，通常不列入回收範圍。台電建議民眾，汰換破損老舊線材以策安全，並參考各縣市環保局規定進行清運。

垃圾車禁忌清單：這些絕對別亂丟

除了行動電源跟手機的鋰電池，以下物品也請勿直接丟入垃圾車：包括髮膠罐、造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐、噴漆等高壓瓶罐；此外，滅火器及瓦斯桶、金紙或香灰餘燼、以及食用性粉狀物也都在禁令之列。這些物品若進入垃圾車擠壓，極易引發粉塵爆炸或化學反應，對民眾及清潔隊員的安全威脅極大。

▲這些物品請勿直接丟入垃圾車。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

亂丟電子垃圾最高罰6000元

充電線、行動電源及鋰電池均屬公告應回收廢棄物，民眾若圖方便隨手扔進垃圾車，極易因擠壓摩擦誘發爆炸意外。此類違規行為最高可依《廢棄物清理法》裁處新台幣6000元罰鍰。

而正確做法應是將其單獨包裝後，移交資源回收車或連鎖通路的專屬回收箱；目前如四大超商與量販店均提供回收折抵購物金回饋，讓民眾在守護社區消防安全的同時，也能兼顧省錢好康。

▼網路線、電話線不可回收。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）