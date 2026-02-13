鄭麗君曝台美一度討論「原產地規則」　對台灣產業有非常大變數

▲行政院副院長鄭麗君於美國舉行記者會說明台美關稅協定細節。（圖／翻攝直播）



記者陶本和／台北報導

今天（13日）清晨台美正式完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，行政院副院長鄭麗君上午在我駐美代表處舉行記者會時透露，在談判的過程中，本來一度討論到制定「原產地規則」，這對台灣產業會有非常大的變數，但在經濟安全討論中，基於雙方信任跟合作就沒有這樣的設計跟條文。

鄭麗君透露，在台美關稅談判的過程中，本來有討論到制定「原產地規則」，希望幾個月內要另外洽談，但經過經濟安全談判後，雙方合作確立後，後來就沒有這個幾月內要討論「原產地規則」的條文，而是說未來如果匯集於特定第三方，未來雙方就相關議題進行磋商跟討論。

所謂原產地規則，鄭麗君表示，這會對台灣的產業造成非常大不確定性，例如區域含量跟美國有達成協議的夥伴國家，可以計算一個區域含量，達到一個天花板，以及特定國家如果有洗產定風險，成分不可以高於天花板等等，區域含量國家跟美國達成協議國家要高於樓地板。

鄭麗君指出，所以類似原產地規格其實非常複雜，對台灣產業有非常大變數，但是在經濟安全討論中，基於雙方信任跟合作沒有這樣設計跟條文。她說，藉由這樣的過程還原，談判過程中有很多來回折衝，也許沒有辦法從條文結果看出來，但可以看出台美雙方形成的夥伴關係。