父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」　6人判關近百年

▲ 少女從小遭全家人凌虐。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國西薩塞克斯郡驚傳人倫慘案，一名年僅13歲的少女遭全家人性侵、凌虐長達6年，父親、母親、祖父、叔叔及2名親兄弟都對她下毒手，6名嫌犯日前被路易斯刑事法院重判，合計刑期高達95年6個月。

6歲起遭性侵 父母聯手虐待

《每日郵報》報導，這名少女自6歲起遭受親人性侵與虐待，擔任貨運司機的44歲父親是主要施暴者，不僅性侵女兒，還用菸頭燙傷她，並要求她用化妝品遮掩傷痕；43歲的母親則協助虐待，將女兒綑綁毆打、鎖在櫥櫃裡好幾天不給食物，甚至用熱蠟燙傷她後再撒鹽，且少女9歲的妹妹也遭受身體上的虐待。

法官亨森（Christine Henson）指責，「這些人本該以孩子福祉為首要考量，卻對她們施加性侵與暴力」，形容她首次聽取少女長達3小時的陳述時感到「不安又震驚」，因為性侵已成為這個家庭的日常。

兄弟用樂高引誘性侵 祖父開齋節犯案

2名兄弟分別在16歲與13歲時就開始性侵妹妹，他們會用樂高玩具等物品引誘她；70歲祖父則在開齋節探訪時趁機犯案。直到12歲時，少女終於鼓起勇氣向學校老師揭露真相，警方隨即介入調查，但母親卻夥同叔叔企圖施壓要她改變證詞、撤銷指控。

法官痛批她的父親「傲慢自大、自我中心，是個糟糕的父親榜樣」，且他在審判期間不斷冷笑、態度輕蔑，被判處33年。母親因虐待與妨礙司法被判10年6個月，未來未經監督不得與女兒見面。2名兄弟分別判處13年6個月及26年6個月，祖父則被判9年，叔叔3年。