一堆人月薪3、4萬「每年爽出國玩」！竹科工程師嘆可悲：怎麼敢

▲一堆人薪水不高，卻常常出國玩。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

近年國人熱衷出國旅遊，不過一名竹科工程師卻對此現象提出質疑，不少月薪僅3、4萬元的朋友，一年卻能出國兩、三次，自己年薪250萬元，一年頂多出國一次，與其花錢「逃避現實」，不如把錢存起來當購屋頭期款，或是投資自己，貼文曝光後迅速引發兩派網友論戰。

薪水不高為何還能瘋狂出國？



原PO在Dcard發文，近期滑社群時發現，不少領「死薪水」的朋友三不五時飛日本、韓國或泰國旅遊，讓他相當困惑；若月薪只有3、4萬元，扣除房租與日常開銷後所剩無幾，「怎麼敢一年出國兩三次？」

原PO進一步透露，目前在竹科擔任工程師，年薪約250萬元，但一年頂多安排一次海外旅遊，有時甚至兩年才出國一次。他強調，金錢應花在能創造價值的地方，例如投資房產、股票。身邊領3、4萬的朋友，辛苦存了一整年的錢，卻花上5、6萬元旅遊，回國後存款歸零，之後再喊窮，「這邏輯不是很可笑嗎？」

批「精緻窮」現象 只是在社群刷存在感



原PO還點名部分女性旅遊動機，認為有人赴日並非為了文化體驗，而是穿和服拍照、修圖後上傳社群「刷存在感」，直指這是「精緻窮」的表現。他也質疑「讀萬卷書不如行萬里路」的說法，認為不少人出國不過是逛藥妝店、吃拉麵，與在國內生活差異不大，只是換個地方滑手機，「並不會因為你去了京都，就突然變有氣質好嗎？」

他建議，與其花錢短暫逃離現實，不如把資金投入進修或自我提升，甚至存作未來購屋的頭期款，「看你們這樣透支未來換取幾天的快樂，真的覺得很廉價又可悲。」

貼文一出，引來大批網友回應，部分人支持原PO觀點，認為「精緻窮」確實值得討論，也有人表示雖認同理財觀念，但每個人生活方式不同，「又不是人人都要買房生子」、「我就問月薪3萬要怎麼買房？」「管好自己就好了，請問我們是花到你的錢了嗎？」「每個成年人選擇自己的生活方式，好壞自己承擔」。