基改食品管理規定不變　衛福部：邊境發現摻雜會立即通報

▲台美關稅衛福部圖卡。（圖／衛福部提供）

生活中心／台北報導

衛福部食品藥物管理署表示，台美完成對等貿易協定簽署，包含加速先進美製醫藥品審查、維持基因改造食品輸入管理未變且進一步加強邊境混摻通報；以及美牛、美豬管理接軌國際標準，並堅持「四大不變」，分別是敏感品項禁令不變、原產地標示不變、校園採購國產不變、食安管理機制不變，堅守保障國人健康立場。

食藥署指出，健保給付醫藥品接軌國際是病友團體長期訴求，美國作為全球醫療科技強國，未來通過美國食品藥物管理局（FDA）審查的美國製造醫療器材與藥品，可以美國上市許可作為申請我國許可證時的充分證據，但適應症、人種差異、臨床使用等仍須通過我國專業審查，加速民眾使用安全有保障的優質藥品與高階醫材。此外，建置自費醫材核價單一平台，無須22縣市逐一審，簡化程序，加速臨床應用。

在食品方面，食藥署表示，台灣對基改食品管理規定未變，產品仍須於上市前經過嚴謹的查驗登記審查，含基改食品原料的產品也要清楚標示，資訊透明提供民眾辨識選擇。同時台美建立資訊交換機制，邊境發現未核准基改產品有少量非故意摻雜情形，會立即啟動通報處理，強化把關。

針對美牛、美豬管理，以科學為基礎，對齊國際規範，維護國民健康堅持「四大不變」：

一、敏感品項禁令不變：僅開放絞肉及部分內臟進口，但針對國人較敏感項目（如頭骨、腦、眼睛、脊髓、機械分離肉或機械回復肉、肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮等）禁止進口。

二、原產地標示不變：包裝及散裝食品、飲食場所皆需標示肉品原產地。

三、校園採購國產不變：校園午餐維持可優先採購使用國產肉。

四、食安管理機制不變：源頭、邊境及後市場管理機制不變，持續落實每年赴美實地查核、依風險邊境查驗，以及後市場稽查抽驗等機制。

▲▼台美關稅衛福部圖卡。（圖／衛福部提供）

