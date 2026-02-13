美牛「絞肉、部分內臟」將開放　衛福部：頭骨等敏感項目仍禁止

▲美國牛絞肉及部分內臟將開放進口。（示意圖／CFP）



生活中心／台北報導

台美完成對等貿易協定簽署，衛福部表示，美牛、美豬輸入管理以國人健康優先為前提，萊克多巴胺的殘留容許量（MRL）對齊國際標準，並堅守敏感品項禁令不變、原產地標示不變、校園採購國產不變、食安管理機制不變等「四大不變」。在遵循國際規範與科學實證風險評估，經實地查核後，謹慎調整部分牛產品進口。

衛福部指出，我國政府以科學實證管理美國牛肉進口，《食品安全衛生管理法》第15條第3項指出，「第一項第三款有害人體健康之物質，包括雖非疫區而近10年內有發生牛海綿狀腦病或新型庫賈氏症病例之國家或地區牛隻之頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟及其他相關產製品。」

而美國在2013年已被世界動物衛生組織（WOAH）認定為牛海綿狀腦病（BSE）「風險可忽略」國家（最高安全等級，全牛齡全品項皆安全），且WOAH於2023年最新指引指出，典型BSE才須通報及列入BSE案例計算，而美國已經逾20年未曾發生具流行傳播風險的典型BSE案例，因此實已非屬《食安法》第15條規範對象。

▲▼衛福部說明美牛管理制度。（圖／衛福部提供）



衛福部表示，我國政府經審慎研議與赴美實地查廠風險評估，對齊國際規範調整牛肉進口管理，此次僅開放牛絞肉及部分內臟（心、肝、腎等），豬產品維持原進口品項，維護國民健康堅持「四大不變」：

一、敏感品項禁令不變：僅開放絞肉及部分內臟進口，但針對國人較敏感項目（如頭骨、腦、眼睛、脊髓、機械分離肉或機械回復肉、肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮等）禁止進口。

二、原產地標示不變：包裝及散裝食品、飲食場所皆需標示肉品原產地。

三、校園採購國產不變：校園午餐維持可優先採購使用國產肉。

四、食安管理機制不變：源頭、邊境及後市場管理機制不變，持續落實每年赴美實地查核、依風險邊境查驗，以及後市場稽查抽驗等機制。