快訊／震撼彈！時力高雄前議員林于凱加入民眾黨　投入議員選舉

▲前時代力量高雄市議員林于凱。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為高雄再奉獻一次！在2022年卸任的前時代力量高雄市議員林于凱今（13）日拋出震撼彈，宣布投入2026高雄市議員的選舉，他指出，這次決定投入的原因，是為了替基層勞工、小家庭發聲，並已在本週送出台灣民眾黨的入黨申請，希望在藍綠之外，讓台灣的第三勢力，開闢出一條路。

林于凱今日指出，2022年卸任後，他在生活品質及實質收入上，都比擔任市議員時期好很多，因此當有長輩、朋友勸進，他其實陷入漫長的考慮。最後決定投入的原因，主要有兩個，「基層勞工、小家庭，需要有人替他們發聲」、「希望在藍綠之外，讓台灣的第三勢力，開闢出一條路」。

他提到，他在這禮拜，送出台灣民眾黨的入黨申請， 希望透過民眾黨的平台，讓更多有志於政治工作的一般人， 不用加入派系，不用血統認證， 也能有參與的機會！

▲柯文哲、黃國昌到高雄出席前議員林于凱舉辦的青年論壇。（圖／記者許宥孺翻攝）

林于凱強調，這次如果能進入市議會，他會著眼於推動減輕小家庭的負擔、勞工友善職場的制度，包含： 跟理財單位合作推動「家庭財務規劃」的普惠金融計畫、 推動讓勞工做老闆的「勞工合作社」、讓托育環境更友善的「社區托育」、提升高齡長者生活品質的「心理支持系統」、傳統產業轉型需要的「產業協力智庫」。

林于凱說，這次，希望能用十個月的時間，拜訪200個家庭，10分鐘也好，30分鐘也好，如果能有交流，會把握每個傾聽的機會。這幾年，他有很深的體悟，孩子成長的陪伴是非常重要的，這是他會堅持的部分。讓政治人物回歸合理的家庭生活，台灣的政治才會健康！「 這個決定不容易，而我，準備好了。為高雄再拚一次！」