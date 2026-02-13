　
開出「13.5億威力彩」彩券行Google顯示永久歇業　原因曝光

▲▼威力彩頭獎金額13.55億元共開出2注，板橋福泰彩券行歡喜放炮。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

▲威力彩頭獎13.55億元開出2注，板橋福泰彩券行歡喜放炮。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

威力彩13.5億元2注中獎，獎落新竹東區「金元寶彩券行」、新北板橋「福泰彩券行」。不過，有網友發現福泰彩券行在Google Maps上明明顯示「永久歇業」，質疑台彩「劇本沒寫好」。經查證，福泰彩券行不僅有營業，而且當晚還放鞭炮慶祝開出大獎。

頭獎開在「永久歇業」彩券行　網狂酸「劇本沒寫好？」

許多網友當晚在Threads上發文質疑：「倒閉了還能開獎喔」、「又被台彩陰了」、「台彩是不是劇本沒寫好？開出威力彩頭獎的福泰彩券行Google是永久歇業欸」、「坐等台彩解釋，福泰彩券行根本永久歇業，是不是劇本寫錯家？」

彩券行正常營業中　員工還開心放鞭炮慶祝

不過，《ETtoday新媒體》記者陳瑩欣昨晚（12日）採訪，福泰彩券行業者才開心表示，最近才把「鎮店之寶」金雞擦得很亮，結果這2天客人就變多，還幸運開出大獎，所以員工都很開心，放鞭炮慶祝。

▲▼福泰彩券行則是開心放鞭炮並大方揭露「鎮店之寶」金雞。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

▲福泰彩券行大方揭露「鎮店之寶」金雞。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

相關報導：威力彩13.5億中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」：剛擦亮就開出頭獎

彩券行換過負責人　店家忘改Google營業狀態

另外，查詢財政部「營業人統一編號查詢專區」、「台灣公司網」可得知，福泰彩券行換過負責人，前負責人所經營的彩券行已經歇業，最新接手的負責人「陳姿曼」，則是經核准成立且營業中，儘管營業地址是同一地點，但統編、負責人有所不同。

如今福泰彩券行開出威力彩頭獎，備受全台彩迷關注，店家才驚覺自己未更改Google的營業時間及狀態，目前已經改回正常營業，營業時間為上午9點至晚間9點。

▼福泰彩券行曾經換過負責人。（圖／翻攝自台灣公司網）

▲▼開出「13.5億威力彩」彩券行Google顯示永久歇業　原因曝光。（圖／翻攝自台灣公司網）

 
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

