拍片沒人看！印度男崩潰「燒了百萬工作室」　家人慘困鐵門後險死

記者吳美依／綜合報導

印度賈坎德邦（Jharkhand）一名27歲男子因YouTube頻道遲遲無法吸引粉絲關注，深夜情緒崩潰，竟縱火燒毀耗資100萬盧比（約新台幣35萬元）打造的工作室。警消及時破門救出他受困的家人，但昂貴設備全都付之一炬。

深夜反鎖縱火 家人驚恐受困

《新德里電視台》報導，此案發生在7日晚間10點左右。案發當晚，維達亞克（Vidhayak Prajapati）將自己反鎖在工作室內引火自焚。濃煙迅速瀰漫整棟房屋，家人被困在鐵門後方無法逃生，淒厲呼救聲驚動鄰里。

前村長兼鄰居普拉卡什（Prakash Kumar Arun）立即報警求援，警方趕抵現場後，緊急破牆才將受困家屬救出。

雖然這場火災並未造成人員傷亡，卻燒毀工作室內所有專業器材，包括電腦主機、攝影器材、錄音及照明設備等，財產損失慘重。

賣地籌錢做YouTuber 數月沒起色

鄰居們透露，維達亞克為了打造專業工作室，不惜變賣祖傳土地籌措資金，原本寄望能在YouTube一炮而紅，豈料苦撐數月仍毫無起色，龐大壓力讓他陷入嚴重憂鬱狀態，近一周更是把自己關在家中，幾乎不與外界往來。

普拉卡什感嘆表示，「他是一個認真努力的年輕人，卻被成功的壓力壓垮了。」

案發後維達亞克翻牆逃逸，但隔日上午就被親屬尋獲，現已被送往蘭契市（Ranchi）接受精神治療。這場大火讓他們一家人陷入經濟困境，目前已向地方政府請求協助。

