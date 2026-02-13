　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

4月川習會聚焦台灣　學者警告：美軍售破9400億成「最大引爆點」

▲▼ 川習會。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川習去年10月在釜山會談未談及台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普預計4月初訪問北京，與中國國家主席習近平會晤，分析認為這場峰會無疑將聚焦台灣議題。學者警告，華府對台軍售金額若在短期內飆破300億美元（約9428億台幣）門檻，恐怕牽動雙方關係敏感神經，成為會談中最具爆炸性的衝突點。

《南華早報》指出，川普訪中行程雖未最終敲定，但預計會在4月上旬成行，將是繼去年10月在釜山會面後，川習再度面對面交鋒。川普多次表達對此行的期待，習近平也在4日的通話中表示願與川普合作，同時警告美方「須謹慎處理對台軍售問題」。

美對台軍售屢創新高　北京祭出反制措施

川普政府去年12月宣布對台軍售案總額達110億美元，創下歷史新高，北京隨即祭出反制，制裁20家國防企業及10名高層主管。且華府據報正籌備新一波軍售方案，涵蓋愛國者飛彈等防禦武器系統，規模可能達200億美元。

復旦大學美國研究中心副主任信強直言，若從釜山峰會至4月訪問期間，美方對台軍售累計衝破300億美元大關，「中國會完全無法接受。」且川普行事風格難以預測，無法排除在訪中結束後立刻宣布新軍售案的可能性。

▲▼美國,中國,台灣,川普,美中台。（圖／路透）

▲ 美國對台軍售引發北京不滿。（圖／路透）

北京要求美方從「不支持台獨」轉為「反對台獨」

復旦大學美國研究中心主任吳心伯則認為，北京與華盛頓在台灣問題上的戰略角力將「異常激烈」，美方必須對台灣議題做出明確表態，更重要的是說到做到、履行承諾，且若華府希望習近平出席今年稍晚將在佛州邁阿密舉辦的G20峰會，在川普訪中前後皆須維持立場一致性。

信強指出，北京期望美方從傳統的「不支持台獨」表述，轉變為明確「反對台獨」的立場，「儘管美國做出如此重大政策讓步並不容易，但這無疑將是此次峰會最關鍵、最具爭議的焦點。」

美國會通過《保護台灣法案》　北京神經緊繃

美國國會動作同樣牽動北京神經，眾議院日前以395票對2票壓倒性通過《保護台灣法案》，要求當美國總統認定中國作為威脅台灣及美國利益時，聯邦機構應盡最大可能推動將北京排除於6個國際金融組織之外。

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲ 台灣議題料將成為4月川習會焦點。（圖／路透）

美中經貿仍尋求合作空間　貿易戰有望翻開新頁

儘管政治氣氛緊繃，中美仍試圖在經貿領域維持合作空間。川普上周與習近平通話後透露，北京正考慮擴大採購美國黃豆，雙方也討論中國購買美國油氣的可能性。美國財政部長貝森特證實，財政部資深幕僚上周已赴中國，為下輪高層貿易談判做準備。

南京大學國際關係學院院長朱鋒表示，川普4月訪問的另一大重點在於北京與華府能否就雙邊貿易戰達成共識。白宮已和印度等多國完成貿易談判，中方雖反對單邊主義與貿易保護政策，但雙方仍需達成共識，至少在經貿緊張關係上「翻開新頁」。

核武管控談判前景悲觀　中方拒絕參與三方軍控

至於核武管控議題，分析普遍悲觀。美俄《新削減戰略武器條約》（New START）5日到期後，川普政府持續施壓中國參與核武談判，但北京認為自身核武庫規模遠不及美俄，長期以來拒絕參與三方軍控談判。清華大學國際安全與戰略研究中心學者孫成昊指出，若美方真有誠意，應先聚焦在更務實的降低雙邊風險議程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老父飄尿騷味！女兒捏鼻罵「脫褲竟全乾的」　醫揭心碎真相
獨／名店「肥前屋」復活！店家掛紅布條
快訊／小S宣布正式復工！　「重回攝影棚」新照曝
背號17讓給費仔！　陳冠宇：這可能是我最後一次...
快訊／動用國安站偵辦　北檢再度傳訊高金素梅
比0050狂！不敗教主曝「買1檔」：23年來大漲99倍
年輕情侶一刮中百萬　激動喊原地結婚！現場鼓掌歡呼
賈永婕關注林宅血案被罵蹭熱度！　發聲認「我有所求」
快訊／美女里長遭3度性騷不忍了　提告資深前輩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」　6人判關近百年

若台海開戰「全球恐蒸發10.6兆美元」　彭博報告揭各國逃不掉

4月川習會聚焦台灣　學者警告：美軍售破9400億成「最大引爆點」

男開槍狠殺妻子4歲女兒自轟　家屬崩潰曝導火線：孩子不是他親生

拍片沒人看！印度男崩潰「燒了百萬工作室」　家人慘困鐵門後險死

關稅苦果自己吞！紐約聯準銀行研究打臉川普：9成由美國人承擔

媽幫叫車發現「女兒遭司機反方向載走」　15歲女求救無效驚險跳車

日對美5500億美元投資卡關　首批合作項目「仍有巨大分歧」

別學日韓！台美關稅將送立院　川普曾因卡關「暴怒」祭25%懲罰

男清冰箱驚見2具「袋裝嬰屍」　9寶媽落網坦承：生下後就包起來

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」　6人判關近百年

若台海開戰「全球恐蒸發10.6兆美元」　彭博報告揭各國逃不掉

4月川習會聚焦台灣　學者警告：美軍售破9400億成「最大引爆點」

男開槍狠殺妻子4歲女兒自轟　家屬崩潰曝導火線：孩子不是他親生

拍片沒人看！印度男崩潰「燒了百萬工作室」　家人慘困鐵門後險死

關稅苦果自己吞！紐約聯準銀行研究打臉川普：9成由美國人承擔

媽幫叫車發現「女兒遭司機反方向載走」　15歲女求救無效驚險跳車

日對美5500億美元投資卡關　首批合作項目「仍有巨大分歧」

別學日韓！台美關稅將送立院　川普曾因卡關「暴怒」祭25%懲罰

男清冰箱驚見2具「袋裝嬰屍」　9寶媽落網坦承：生下後就包起來

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

楊紫瓊戴逾4200萬名錶領終身成就獎　米蘭掃貨買8大袋TOD'S

趙震雄引退後「《信號2》消失在tvN片單」　劇迷哭了：不播嗎？

馬年限定！清境農場奔羊節馬匹領頭路跑　遊客感受幸福「羊」溢

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」　6人判關近百年

獨／名店「肥前屋」復活！門口掛紅布條：3月與大家重新見面

把責任推給使用者？IG執行長出庭稱每日滑16小時手機「不算成癮」

快訊／小S宣布正式復工！　「重回攝影棚」新照曝：給自己3個月時間

【6000萬車禍】雲梯車出勤擦撞保時捷　認定已避讓女駕駛免罰

國際熱門新聞

快訊／台美關稅15％簽署！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

AI恐慌蔓延！美股重挫近700點　台積電ADR紅翻黑

AI惡搞「超人力霸王毆高市早苗」　版權方不忍了

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

日20歲偶像「破門救男粉」結局神展開

張又俠被查後…CIA發布新片招募解放軍

川普關稅政策大勝　貿易代表署雙關po文狂讚

法跳傘冠軍「降落傘未開」撞擊岩石慘死

愛馬仕CEO揭淫魔艾普斯坦「接觸內幕」

台美貿易協議定案　細節一次看

馬斯克切斷星鏈　俄軍通訊「一夕癱瘓」

美37名跨黨議員致函立院　籲勿擋1.25兆軍購

5年內　AI奪走5成入門級白領工作！

立陶宛總理：改名台北代表處不是大問題

更多熱門

相關新聞

賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

總統賴清德日前接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪時，被問及台灣貿易議題，是否會成為川習會議程與台灣成為美中貿易戰籌碼？賴清德表示，中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。

南華早報：川普可能3/31訪中　貿易休戰擬延一年

南華早報：川普可能3/31訪中　貿易休戰擬延一年

北京失算！高市大勝　中國施壓反成助攻

北京失算！高市大勝　中國施壓反成助攻

傳北京以「川習會」擋美軍售　國務院回應

傳北京以「川習會」擋美軍售　國務院回應

學者：國共論壇非單純兩岸交流　川習會前對美戰略性政治操作

學者：國共論壇非單純兩岸交流　川習會前對美戰略性政治操作

關鍵字：

川普訪中台灣議題美台軍售川習會保護台灣

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面