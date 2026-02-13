4月川習會聚焦台灣　學者警告：美軍售破9400億成「最大引爆點」

▲ 川習去年10月在釜山會談未談及台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普預計4月初訪問北京，與中國國家主席習近平會晤，分析認為這場峰會無疑將聚焦台灣議題。學者警告，華府對台軍售金額若在短期內飆破300億美元（約9428億台幣）門檻，恐怕牽動雙方關係敏感神經，成為會談中最具爆炸性的衝突點。

《南華早報》指出，川普訪中行程雖未最終敲定，但預計會在4月上旬成行，將是繼去年10月在釜山會面後，川習再度面對面交鋒。川普多次表達對此行的期待，習近平也在4日的通話中表示願與川普合作，同時警告美方「須謹慎處理對台軍售問題」。

美對台軍售屢創新高 北京祭出反制措施

川普政府去年12月宣布對台軍售案總額達110億美元，創下歷史新高，北京隨即祭出反制，制裁20家國防企業及10名高層主管。且華府據報正籌備新一波軍售方案，涵蓋愛國者飛彈等防禦武器系統，規模可能達200億美元。

復旦大學美國研究中心副主任信強直言，若從釜山峰會至4月訪問期間，美方對台軍售累計衝破300億美元大關，「中國會完全無法接受。」且川普行事風格難以預測，無法排除在訪中結束後立刻宣布新軍售案的可能性。

▲ 美國對台軍售引發北京不滿。（圖／路透）

北京要求美方從「不支持台獨」轉為「反對台獨」

復旦大學美國研究中心主任吳心伯則認為，北京與華盛頓在台灣問題上的戰略角力將「異常激烈」，美方必須對台灣議題做出明確表態，更重要的是說到做到、履行承諾，且若華府希望習近平出席今年稍晚將在佛州邁阿密舉辦的G20峰會，在川普訪中前後皆須維持立場一致性。

信強指出，北京期望美方從傳統的「不支持台獨」表述，轉變為明確「反對台獨」的立場，「儘管美國做出如此重大政策讓步並不容易，但這無疑將是此次峰會最關鍵、最具爭議的焦點。」

美國會通過《保護台灣法案》 北京神經緊繃

美國國會動作同樣牽動北京神經，眾議院日前以395票對2票壓倒性通過《保護台灣法案》，要求當美國總統認定中國作為威脅台灣及美國利益時，聯邦機構應盡最大可能推動將北京排除於6個國際金融組織之外。

▲ 台灣議題料將成為4月川習會焦點。（圖／路透）

美中經貿仍尋求合作空間 貿易戰有望翻開新頁

儘管政治氣氛緊繃，中美仍試圖在經貿領域維持合作空間。川普上周與習近平通話後透露，北京正考慮擴大採購美國黃豆，雙方也討論中國購買美國油氣的可能性。美國財政部長貝森特證實，財政部資深幕僚上周已赴中國，為下輪高層貿易談判做準備。

南京大學國際關係學院院長朱鋒表示，川普4月訪問的另一大重點在於北京與華府能否就雙邊貿易戰達成共識。白宮已和印度等多國完成貿易談判，中方雖反對單邊主義與貿易保護政策，但雙方仍需達成共識，至少在經貿緊張關係上「翻開新頁」。

核武管控談判前景悲觀 中方拒絕參與三方軍控

至於核武管控議題，分析普遍悲觀。美俄《新削減戰略武器條約》（New START）5日到期後，川普政府持續施壓中國參與核武談判，但北京認為自身核武庫規模遠不及美俄，長期以來拒絕參與三方軍控談判。清華大學國際安全與戰略研究中心學者孫成昊指出，若美方真有誠意，應先聚焦在更務實的降低雙邊風險議程。