美國「稻米、雞肉等27農產品」不降稅　農業部：確保糧食安全

▲台灣銷美農產品中，包括蝴蝶蘭與茶葉等，有261項農產品豁免對等關稅。（圖／行政院提供）



生活中心／台北報導

台美簽署對等貿易協定（Agreement on Reciprocal Trade, ART），除原先雙方已達成對等關稅降為15%且不疊加的協議，我國有261項農產品豁免對等關稅，包括蝴蝶蘭、茶葉、咖啡、火鶴、番石榴、樹薯粉（珍珠奶茶原料）等重要銷美農產品的對等關稅都降為零，占我國農產品銷美金額的42.1%，業者將可節省2.19億美元的關稅成本，加上取得優於競爭對手國的條件，將有助於擴大台灣農產品銷美。以我國外銷主力產品蝴蝶蘭為例，銷美關稅將降為零，而主要競爭對手國荷蘭的關稅則為15%，有助於蝴蝶蘭擴大在美國市占率。

農業部表示，在對美農產品降稅方面，我國爭取稻米、雞肉、牡蠣、蛤、紅豆、大蒜等27項農產品不降稅，至於豬肉、豬雜碎、鴨肉、鵝肉、葡萄、橙及寬皮柑等46項重要產品則可維持一定關稅，其中豬肉更爭取到3年降稅調適期，成功確保糧食安全及維護農民權益。農業部說明，我國同意調降部分美國農產品關稅，主要是國內沒有或少量生產的品項，高度仰賴進口，對美國降稅後產業與消費者都將受益，例如小麥、牛肉、龍蝦、鱈魚、蘋果、櫻桃及堅果等。至於豬肉、液態乳、葡萄、柑橘、花生等產品，則是國內需求量大，國產具有優勢且市占率高，美國產品主要是與其他進口國競爭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部指出，美國是台灣農產品最重要的出口市場，台灣有17.6%的農產品銷往美國，本次談判將美國對等關稅從32%降為15%且無須疊加最惠國待遇(MFN)關稅，相較於中國、越南、泰國、印度等其他競爭國家，台灣農產品在美國市場將可享有較好的競爭條件。此外，我國更爭取到261項農產品豁免對等關稅，這些產品外銷美國金額達3.74億美元，占銷美總值的42.1%，包括蝴蝶蘭、茶葉、咖啡、火鶴、番石榴、樹薯粉(珍珠奶茶原料)、 芋頭、觀賞蛙等，將有助台灣產品擴大在美國市場的占有率，進而布局全球。

農業部說明，美國是我國最主要的農產品進口來源國，自美進口占全球比例達22.3%，主要進口產品包括大豆、飼料玉米、小麥、牛肉、蘋果等。面對美國要求全面市場開放，農業部為確保糧食安全，尤其稻米是台灣最重要的糧食作物，稻農戶數約22.5萬戶、年產值達新台幣378億元，在秉持「確保產業競爭力、穩定永續發展、保障農漁民權益優先」三大原則下，經過多次諮商，最後成功守住稻米不降稅；除稻米外，我國也守住雞肉、牡蠣、蛤、紅豆、大蒜等27項重要產品維持現行稅率。而豬肉、豬雜碎、鴨肉、鵝肉、葡萄、橙及寬皮柑等46項重要產品則將維持一定關稅，其中豬肉更爭取到3年降稅調適期，成功確保糧食安全及維護農民權益。

農業部指出，本次台美協定我國提供美國部分農產品優惠關稅，其中大部分是國內沒有或僅有少量生產的品項，高度仰賴進口，例如小麥(國產自給率0.2%)、牛肉(4.6%)、蘋果(0.7%)、櫻桃(0%)、龍蝦(1%)、堅果(0%)、鱈魚(0%)等；在我方承諾降稅品項自美進口金額22.4億美元中，這類產品約19.1億美元，占比為85.3%，對美降稅將使我消費者享有更多元、低價及高品質的產品選擇，同時有助於降低產業加工成本。至於豬肉(國產市占率88.4%)、液態乳(88.6%)、葡萄(64.8%)、柑橘(90%)、花生(75%)等產品，自美進口金額約3.3億美元，占比為14.7%，這些產品國內需求量大，國產具有優勢且市占率高，美國進口產品主要是與其他進口國競爭，國產農產品仍是國人的第一選擇。為確保國產市占率，農業部將與產業及農民共同攜手，提升國產農產品競爭優勢。

在非關稅措施方面，我國採取科學防疫原則，與國際標準接軌，以確保產業安全。針對非洲豬瘟，在我國管制原則不變的前提下，我國認同美國現行對於美屬波多黎各及維京群島的嚴格管制措施，且未來美國本土倘發生疫情，美國豬肉仍將禁止輸入台灣。此外，經過風險評估，我國同意以郡為美國禽流感管制範圍，以確保生物安全；此一管制範圍與日本相同，並較歐盟、加拿大更大，也比我國管制3公里範圍更嚴。另由於美國已經超過20年沒有發生典型BSE案例，世界動物衛生組織(WOAH)於2013年即認可美國為「BSE風險可忽略國家」，且WOAH於2023年宣布只有經飼料傳播的典型BSE需要通報，非典型不計入典型BSE案例，我國爰同意飼料用牛脂、牛血輸入，但將進行嚴格審查，並禁止使用在反芻動物飼料中，不會增加國內牛隻感染BSE的風險。

農業部指出，這些規定都是以科學原則及國際標準為基礎，兼顧貿易與防疫要求，守護台灣產業。此外，我國將持續推動漁業人權計畫，提升遠洋境外僱用船員勞動權益，降低強迫勞動風險；在環境保育方面，則將落實資源養護、確保漁業永續經營，並嚴格稽查與防範野生動植物走私。

台灣在2002年加入WTO後，農業部門展現與國際接軌及競爭的實力，農業總產值由2002年3,505億元，增加到2024年6,016億元，農家所得也由每戶86.1萬元提升至128.5萬元，充分顯示台灣農業不怕競爭、持續升級的韌性。

農業部表示，台美協定談判結果有助於台灣農產品擴大銷美，並提供農業升級轉型，讓消費者更認同國產農產品的機會。為掌握台美協定對農業帶來的新契機，行政院已同意農業部擴編韌性特別預算，從確保競爭優勢、擴大外銷根基、鞏固產業韌性等三大面向，全方位支持農業升級轉型，輔導農民與業者強化體質及布局全球，並針對可能有受影響之虞的農產品，提出完整的產業支持措施，以維護農民權益。