爭取美方同意先降稅　鄭麗君曝：美曾要求台灣國會通過後才生效

▲行政院副院長鄭麗君於美國舉行記者會說明台美關稅協定細節。（圖／翻攝直播）



記者陳家祥／台北報導

台美今正式簽署對等貿易協定，我方談判團隊爭取到對等關稅15%不疊加、232關稅最優惠待遇等。領銜談判的行政院副院長鄭麗君召開記者會表示，美方一度要求協議在國會完成審議之後才生效，但是經爭取，美方同意以最快時間，在聯邦公報載明後就讓降稅生效；鄭強調，談判團隊已盡力爭取最快生效的時程，希望能夠獲得國會支持，通過台美相關貿易協議。

台美經貿工作小組表示，「台美對等貿易協定」不只為促進台美雙方貿易平衡、建立互利互惠的經貿體系，更能進一步打造以科技創新、供應鏈韌性與經濟安全為核心的「台美高科技戰略夥伴關係」，形塑「台灣加美國」的供應鏈新布局，確保民主陣營的科技領先、經濟繁榮與和平穩定。



針對關稅降低的生效時間，鄭麗君召開記者會時指出，經向美方了解後，將在美方完成國內程序後，於美國聯邦公報載明對台對等關稅、232條款關稅等，發布生效。而台灣部分，依《條約締結法》相關規定，行政院會將對等貿易協定函請立法院審議，併送美東時間1月15日簽署的台美投資MOU，希望朝野政黨、國會共同支持協議通過。

「產業不能等，台灣不能等非常期待國會能順利通過。」鄭麗君進一步說明，曾經在談判過程中，美方一度要求，希望等待協議在國會完成審議之後才讓降稅生效，但是經過我方溝通跟爭取後，美方同意會以最快時間，循其國內行政程序，在聯邦公報載明後就讓降稅生效。

鄭麗君強調，談判團隊已經盡力爭取到最快生效的時程，所以非常期待洽簽的協議結果，會向國人說明、也會向社會產業關係利害人進一步溝通傾聽，也將函送國會提出影響評估，「我們都願意隨時到國會善盡說明責任，希望能夠獲得國會支持，通過台美相關貿易協議，為工農等產業及國家創造最大利益與整體發展前景」。