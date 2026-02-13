快訊／動用國安站偵辦高金素梅　北檢下午再度傳訊追查涉貪3案

▲高金素梅11日當天身體不適，暫停偵訊離開北檢，前往台大醫院急診就醫。（圖／記者黃彥傑攝）

政治中心／台北報導

無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費、補助款且疑似非法輸入快篩試劑三案，檢調10日兵分30路搜索，高金素梅在11日凌晨因身體不適，經檢察官同意，前往台大醫院急診，經確認健康狀況允許後，高金素梅13日下午將再次回到台北地檢署，繼續接受檢察官偵訊。

高金素梅創立的台灣原住民多族群文化交流協會，疑似從2015年到2018年間，趁著舉辦演唱會等活動的機會，向某某多媒體等廠商調用發票，墊高支出成本，向原民會、中油、台電等單位詐領公益活動補助款。

檢調懷疑，負責處理協會款項的高金助理張俊傑，涉嫌借用女兒、Matzka妻子雲雅舜等人的金融帳戶掩飾詐領補助款金流，為釐清這部分案情，約談雲雅舜、協會理事長周陳文彬，以及某某多媒體負責人陳正順、原音重現音樂社負責人張智傑。

另外，高金素梅疑在2022年新冠疫情吃緊期間，利用食藥署為方便民眾防疫，限時開放民眾每人最多可輸入100份快篩試劑免申報的機會，找人頭大量輸入廈門寶太生技公司的試劑，涉嫌違反《醫器材管理法》，再加上高金素梅涉嫌以人頭詐領國會助理費，則可能觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐領財物罪。

台北地檢署指揮調查局國安站發動搜索約談，除高金素梅暫停訊問，張俊傑已因貪污罪嫌重大有勾串、逃亡之虞，被聲押禁見獲准，張俊傑女兒雲雅舜、南區服務處主任麥玲鳳等12人交保10萬到50萬元，屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆，金峰鄉代會主席高勤書4人請回。