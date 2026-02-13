　
地方 地方焦點

蔡易餘子弟兵鳴槍！呂慧瑜同框翁章梁...太保市長戰局瞬間升溫

▲▼ 深夜貼出翁章梁合照宣戰！立委蔡易餘子弟兵呂慧瑜宣布參選太保市長　將正面對決縣認識市長鄭淑分 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 深夜貼出翁章梁合照宣戰！立委蔡易餘子弟兵呂慧瑜宣布參選太保市長　將正面對決縣認識市長鄭淑分 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市政壇深夜投下震撼彈！前《聯合報》記者、曾任立委蔡易餘服務處副主任、陳明文立委時期助理，被視為蔡易餘子弟兵的呂慧瑜，昨深夜在臉書貼出與「五星縣長」翁章梁合照，正式宣布投入太保市長選戰，將正面迎戰尋求連任的現任市長鄭淑分。照片與宣言同步釋出，被解讀為不只個人參選，更是一場政治能量的集結訊號。消息一出，地方政壇瞬間炸開鍋，支持者振奮、反對聲浪湧現，也宣告太保市長之戰提前鳴槍。

呂慧瑜在聲明中以「破釜沉舟」自況，強調自己從媒體第一線轉戰公共事務，是因為看見太保發展的關鍵時刻已到。「太保市，正是未來嘉義縣發展核心；太保市，需要更大的決心與勇氣來打破僵局！」她以「世代交棒、城市升級」為主軸，喊出要為城市注入新思維、新節奏與新行動力，鎖定城市建設升級、青年返鄉機會與產業活化轉型等議題，企圖直攻未來城市競爭力。

外界分析，選在深夜公布參選，加上與翁章梁同框合照，政治訊號濃厚。這不僅是參選聲明，更像是一場宣戰儀式。熟悉議題操作的媒體人背景，讓呂慧瑜在空戰布局上顯得節奏明快。若蔡易餘系統資源全力挹注，縣長系統態度明朗，這場選戰層級勢必被拉高，從地方攻防升溫為嘉義縣政治版圖的重要觀察戰場。

然而，現任市長鄭淑分也絕非省油的燈。基層實力扎實、行政歷練完整，長年深耕里鄰系統與社團網絡，穩定基本盤仍握在手中。面對來勢洶洶的挑戰，鄭陣營預料將主打「政績延續」與「穩健治理」，強調城市建設不能中斷、發展必須延續，力圖以務實牌對抗激情牌。

值得注意的是，太保近年因高鐵特區與縣治中心發展逐步成形，人口結構悄然轉變，青年家庭與新移入人口增加，選民樣貌已不同以往。傳統派系動員與新世代議題操作勢必同場較勁，選戰打法將更立體、更複雜。

政治觀察人士指出，這不只是「新人挑戰現任」，更是世代競逐與政治布局的縮影。呂慧瑜能否擺脫「子弟兵」標籤，建立個人品牌？鄭淑分是否迅速整合地方力量，築起防線？翁章梁與蔡易餘的實際站位，又會在何時浮上檯面？每一個動作，都牽動戰局。

從一張深夜合照開始，太保市長選戰已經點火。這場攻防會是短兵相接，還是長期消耗？太保市，正在見證一場屬於未來的政治對決。

