南韓調查無人機越界！　金與正：若再犯將有「可怕回應」

記者張方瑀／綜合外電報導

南北韓緊張局勢因「無人機入侵」事件再度升溫！北韓領導人金正恩的胞妹金與正13日發表嚴厲聲明警告，若南韓無人機再次侵犯北韓領空，必將招致「可怕回應」。儘管她對南韓現任政府調查此事的態度表示肯定，但也強調平壤對於主權遭侵犯絕不姑息。

金與正對南韓釋訊號：再犯必招致反制

根據北韓官媒《中央通信社》報導，金與正週五透過聲明對首爾當局下達通牒，要求採取有效措施防止「挑釁性的主權侵犯行為再次發生」。她表示，「我事先警告，如果再次發生侵犯朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）不可剝奪主權的挑釁行為，勢必招致可怕的回應。」

金與正強調，北韓軍方先前在工業中心開城附近擊落了一架搭載「偵蒐設備」的偵察無人機，內部甚至存有重要目標的影像資料。她直言，平壤根本不在意無人機是由誰派遣，無論是個人、民間組織還是特定官員，只要越界就是侵犯主權。

統一部長表遺憾 金與正讚：理智的表現

相較於過往的全面開砲，金與正這次罕見對南韓官員給出正面評價。她提到，南韓統一部長鄭東泳日前在教堂演講中，針對民間人士派遣無人機一事表達「深切遺憾」，這番言論是「幸運的」，並稱讚這是「理智的表現」。

目前南韓政府正積極清理前朝留下的「爛攤子」。南韓調查人員在本月10日突擊搜查了情報機關辦公室，試圖釐清責任歸屬。鄭東泳先前也曾暗示，這起無人機事件可能與仍效忠於遭彈劾前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）的政府官員有關。

李在明推和解政策 偵測系統漏洞成焦點

一向主張對北韓採取和解態度的南韓總統李在明，則在1月坦承現有的監測系統存在漏洞，難以有效攔截民間操作的無人機。隨著兩韓關係因無人機事件陷入僵局，首爾當局正極力修補與平壤的關係。

目前，南韓檢調已針對無人機事件起訴3名民間人士。北韓軍方也公開了無人機殘骸的照片，畫面中可見散落地面的灰藍色零件與偵蒐儀器，藉此佐證南韓確實有侵犯主權的行為。