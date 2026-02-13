　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓調查無人機越界！　金與正：若再犯將有「可怕回應」

▲▼朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩的胞妹金與正。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

南北韓緊張局勢因「無人機入侵」事件再度升溫！北韓領導人金正恩的胞妹金與正13日發表嚴厲聲明警告，若南韓無人機再次侵犯北韓領空，必將招致「可怕回應」。儘管她對南韓現任政府調查此事的態度表示肯定，但也強調平壤對於主權遭侵犯絕不姑息。

金與正對南韓釋訊號：再犯必招致反制

根據北韓官媒《中央通信社》報導，金與正週五透過聲明對首爾當局下達通牒，要求採取有效措施防止「挑釁性的主權侵犯行為再次發生」。她表示，「我事先警告，如果再次發生侵犯朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）不可剝奪主權的挑釁行為，勢必招致可怕的回應。」

金與正強調，北韓軍方先前在工業中心開城附近擊落了一架搭載「偵蒐設備」的偵察無人機，內部甚至存有重要目標的影像資料。她直言，平壤根本不在意無人機是由誰派遣，無論是個人、民間組織還是特定官員，只要越界就是侵犯主權。

統一部長表遺憾　金與正讚：理智的表現

相較於過往的全面開砲，金與正這次罕見對南韓官員給出正面評價。她提到，南韓統一部長鄭東泳日前在教堂演講中，針對民間人士派遣無人機一事表達「深切遺憾」，這番言論是「幸運的」，並稱讚這是「理智的表現」。

目前南韓政府正積極清理前朝留下的「爛攤子」。南韓調查人員在本月10日突擊搜查了情報機關辦公室，試圖釐清責任歸屬。鄭東泳先前也曾暗示，這起無人機事件可能與仍效忠於遭彈劾前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）的政府官員有關。

李在明推和解政策　偵測系統漏洞成焦點

一向主張對北韓採取和解態度的南韓總統李在明，則在1月坦承現有的監測系統存在漏洞，難以有效攔截民間操作的無人機。隨著兩韓關係因無人機事件陷入僵局，首爾當局正極力修補與平壤的關係。

目前，南韓檢調已針對無人機事件起訴3名民間人士。北韓軍方也公開了無人機殘骸的照片，畫面中可見散落地面的灰藍色零件與偵蒐儀器，藉此佐證南韓確實有侵犯主權的行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／震撼彈！林于凱宣布加入民眾黨　參選議員
開出「13.5億威力彩」彩券行Google顯示永久歇業！　原
爭取美方同意先降稅　鄭麗君：美曾要求台灣國會通過後才生效
夜店公告「醉女上空勿傳！」被吐槽：不知道都知道了
美規車零關稅！　台灣本田多款新車有望登台
半導體設備大廠非法賣晶片給中芯　重罰80億天價
川普關稅政策大勝！　美貿易代表署「諧音哏」讚頌
網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」抬頭驚呼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓調查無人機越界！　金與正：若再犯將有「可怕回應」

台美簽署對等貿易協定　美貿易代表讚：加強供應鏈韌性

川普關稅政策大勝！　美貿易代表署「雙關po文」讚交易大師

中國AI惡搞片「超人力霸王毆高市早苗」　日版權方不忍了

馬斯克切斷星鏈！俄軍通訊「一夕癱瘓」　軍事專家示警

川普大砍環保法案！　終止轎車廢氣排放標準

堅持戴頭盔紀念戰亡英雄！烏選手遭取消冬奧資格　澤倫斯基力挺

飛鼠裝滑翔失事！　法37歲跳傘冠軍「降落傘未開」撞擊岩石慘死

台美貿易協議定案！　台灣取消「99%關稅壁壘」細節一次看

快訊／台美關稅15％簽署拍板！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

超貴車禍！6000萬雲梯車擦撞保時捷　警：女駕駛已避讓不開罰

南韓調查無人機越界！　金與正：若再犯將有「可怕回應」

台美簽署對等貿易協定　美貿易代表讚：加強供應鏈韌性

川普關稅政策大勝！　美貿易代表署「雙關po文」讚交易大師

中國AI惡搞片「超人力霸王毆高市早苗」　日版權方不忍了

馬斯克切斷星鏈！俄軍通訊「一夕癱瘓」　軍事專家示警

川普大砍環保法案！　終止轎車廢氣排放標準

堅持戴頭盔紀念戰亡英雄！烏選手遭取消冬奧資格　澤倫斯基力挺

飛鼠裝滑翔失事！　法37歲跳傘冠軍「降落傘未開」撞擊岩石慘死

台美貿易協議定案！　台灣取消「99%關稅壁壘」細節一次看

快訊／台美關稅15％簽署拍板！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

最新陸劇社畜穿越古代「用Excel管後宮」　王楚然合體男神甜度爆表

81%新案銷售率不到1成　專家證：3都預售行情「虛胖」

快訊／震撼彈！時力高雄前議員林于凱加入民眾黨　投入議員選舉

開出「13.5億威力彩」彩券行Google顯示永久歇業　原因曝光

美牛「絞肉、部分內臟」將開放　衛福部：頭骨等敏感項目仍禁止

達比修動向未明！教士GM鬆口：WBC後再談約　支持任日本隊顧問

高雄凌晨巨響！貨車自撞分隔島「狂嚕20米」　鏟翻電線桿號誌箱

美國「稻米、雞肉等27農產品」不降稅　農業部：確保糧食安全

台美關稅敲定！　經濟部：「出口豁免大於新開放金額」有利我方

大谷翔平WBC確定不投　羅伯斯再表態：能加入代表本身就很重要

【有夠派XD】女兒告狀媽不做家事　爸全程帥氣回答超寵媽！

國際熱門新聞

快訊／台美關稅15％簽署！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

AI恐慌蔓延！美股重挫近700點　台積電ADR紅翻黑

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

張又俠被查後…CIA發布新片招募解放軍

愛馬仕CEO揭淫魔艾普斯坦「接觸內幕」

川普關稅政策大勝　貿易代表署雙關po文狂讚

台美貿易協議定案　細節一次看

5年內　AI奪走5成入門級白領工作！

法跳傘冠軍「降落傘未開」撞擊岩石慘死

川普廢止車輛排放標準　撤銷美國氣候法歸基礎

伊朗鎮壓示威民眾　維權人士稱已至少7000死

立陶宛總理：改名台北代表處不是大問題

冬奧最忙教練帶13國選手！15分鐘換一次隊服

30多歲台男日本滑雪「擅離滑雪道」受困4小時

更多熱門

相關新聞

打臉川普「煤炭出口」　南韓：無具體進展

打臉川普「煤炭出口」　南韓：無具體進展

美國總統川普於當地時間11日在白宮高調宣稱，已與南韓、日本、印度等國達成「歷史性」貿易協議，將大幅增加美國煤炭出口。不過，南韓貿易主管機關隨後澄清，韓美之間目前並未就能源採購達成任何具體協議

30多歲台男日本滑雪「擅離滑雪道」受困4小時

30多歲台男日本滑雪「擅離滑雪道」受困4小時

韓戒嚴夜下令斷水電！李祥敏一審遭判7年刑

韓戒嚴夜下令斷水電！李祥敏一審遭判7年刑

中科院與美商Shield AI簽署合作　加速自主研製AI飛控無人機系統

中科院與美商Shield AI簽署合作　加速自主研製AI飛控無人機系統

日樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照　長相曝

日樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照　長相曝

關鍵字：

金與正無人機南韓北韓日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

此生最痛！鴻海尾牙抽千萬4人不在重抽

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

快訊／台美關稅15％簽署！對美投資3.1兆　美牛關稅取消

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

Lulu、陳漢典鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

八點檔女星真實身份是「董事長千金」登自家尾牙

更多

最夯影音

更多
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面