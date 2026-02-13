中國AI惡搞片「超人力霸王毆高市早苗」　日版權方不忍了

▲中國AI惡搞片「超人力霸王痛毆高市早苗」，讓日本網友氣炸。（圖／翻攝自X）

記者柯沛辰／綜合報導

中日外交僵局未解，日本首相高市早苗又率領自民黨在選戰中取得大勝，讓中國網友備感不滿，用AI生成超人力霸王痛毆、引爆高市早苗的影片。影片經社群流傳，立刻引發大批日本網友不滿，喊話擁有版權的圓谷製作公司採取法律行動。

中國網友嗨喊「奧特曼大戰車力巨人」

中國字節跳動近日發布旗艦級AI影片生成模型Seedance 2.0，結果迅即被中國網友拿來惡搞，製作超人力霸王毆打高市早苗的影片，還譏諷高市早苗是熱門動畫《進擊的巨人》中的「車力巨人」，且慘遭超人力霸王痛毆。

影片在X流傳，使得日本網友群情激憤，除了對影片提出檢舉，也紛紛發文喊話要圓谷製作公司提告。目前圓谷製作已經提出申訴，而影片也被下架，頁面呈現「為了回應著作權所有人的檢舉，此媒體已停用」訊息，但相關影片仍在網上流傳，且疑似又有中國網友做出第二部續集。

惡搞片在X流傳下架 森次晃嗣也喊告

對此，超人力霸王系列常客、《超人七號》演員森次晃嗣也備感憤怒，不僅轉發網友喊告的貼文，也呼籲圓谷製作公司應該提告。他指出，任何一位喜歡超人力霸王的人都無法接受這件事，何況超人力霸王是守護孩子夢想的英雄，所有試圖摧毀這一切的人都應該承擔法律責任。

▼《超人七號》演員森次晃嗣也喊話要版權方提告。（圖／翻攝自X）