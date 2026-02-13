川普關稅政策大勝！　美貿易代表署「雙關po文」讚交易大師

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）於社群平台X發布最新貼文，引發外界高度關注。該貼文巧妙運用「雙關語」致敬美國總統川普的經典著作，大讚其關稅政策成功讓美國在國際談判中取得優勢。川普對此也大方表態，強調正是因為強硬的關稅手段，才讓全球各國紛紛低頭，「同意支付更多錢」。

USTR玩諧音梗 大讚川普「談判的藝術」

美國貿易代表署在最新貼文中，特別搭配了一張川普的照片，文中提到「交易大師」（The Dealmaker-in-Chief）正持續與全球貿易夥伴鎖定「對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade）。

The Dealmaker-in-Chief continues to lock in Agreements on Reciprocal Trade with our trading partners, spanning from Buenos Aires to Kuala Lumpur.



The best is yet to come as @POTUS’ tariff program delivers greater market access for American products, securing trade deals covering… pic.twitter.com/Pvi135fnXE — United States Trade Representative (@USTradeRep) February 12, 2026

有趣的是，「對等貿易協定」的英文縮寫正好是「ART」，正好呼應了川普在1987年出版的暢銷書《交易的藝術》（The Art of the Deal）。

貼文強調，隨著關稅計畫為美國產品開闢更大的市場，最精彩的還在後頭，目前達成的協議已涵蓋全球超過一半的人口，範圍從布宜諾斯艾利斯延伸至吉隆坡。

撤銷氣候調查 川普重申關稅政策大獲全勝

與此同時，川普在白宮宣布正式撤銷關於「氣候變遷危害人類健康與環境」的科學調查結論。除了環境政策的轉向，川普更將焦點轉回他引以為傲的經濟成果。他直言，若非其強硬的關稅立場，美國根本不可能與其他國家達成現有的貿易條件。

川普自豪地表示，「我全部都辦妥了，而且都獲得批准，世界各國都要付更多錢。」他進一步解釋，各國之所以願意付錢，全是因為他祭出的關稅威脅，「我說如果你們不照辦，我們就必須對你們課徵關稅，接著他們就全都同意了。」

川普在發言中不斷強調其個人談判風格的不可替代性，他認為過去沒有任何一位美國總統能辦成這件事，「要不是因為我的關稅政策，其他國家根本不會這麼做。」